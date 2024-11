Evolution: Das ideale Körpergewicht, um schnell zu laufen

Das schnellste Landtier auf der Welt ist der Gepard. Mehr als 100 Kilometer in der Stunde kann er beim Laufen erreichen – davon können Menschen nur träumen. Doch wer sich über den Gedanken ärgert, dem gefleckten Jäger im Ernstfall nicht davonlaufen zu können, den mag vielleicht diese Erkenntnis trösten: Bezogen auf unseren Körperbau haben wir Menschen nahezu das Optimum an Schnelligkeit herausgeholt, zumindest im Durchschnitt. Wären wir deutlich kleiner und leichter oder merklich größer und schwerer, kämen wir sehr viel langsamer voran. Das hat ein Forschungsteam um Christofer J. Clemente von der australischen University of Queensland in aufwändigen Studien ermittelt und im Fachmagazin »Nature Communications« veröffentlicht.

Für ihre Studien nutzten die Wissenschaftler eine Simulationssoftware, die auf einem öffentlich zugänglichen Modell des menschlichen Körpers beruht. Im Modell sind Muskeln, Knochen und Sehnen detailgetreu angelegt. Die 2019 entwickelte Software kann beispielsweise anzeigen, wie sich die einzelnen Komponenten beim Laufen mit verschiedenen Geschwindigkeiten verhalten. Das Team um Clemente legte nun verschieden große Modelle des Menschen dort an – von kleinen, 100 Gramm leichten Zwergen bis zu 2000 Kilogramm schweren Riesenmenschen. Dann ließ sie das Programm simulieren, wie schnell sich die unterschiedlich großen Exemplare jeweils maximal fortbewegen konnten.

Die tonnenschweren Riesen verloren das virtuelle Rennen, denn sie kamen gar nicht erst vom Fleck. Nur bis rund 900 Kilogramm Gewicht war mit dem Körperbau eines Menschen überhaupt eine Bewegung auf zwei Beinen möglich. Aber auch klein zu sein hatte nur einen begrenzten Vorteil: Die 100 Gramm wiegenden Miniaturmenschen konnten sich ebenfalls nicht fortbewegen. Trägt man die Geschwindigkeit gegen das Körpergewicht auf, erhält man eine Kurve mit einem optimalen Körpergewicht von 47 Kilogramm.