Gefühle bei Kindern: Mehr Tablet, mehr Wutausbrüche

Ein Team um Caroline Fitzpatrick von der Université de Sherbrooke in Kanada befragte dafür mehr als 300 Eltern über drei Jahre hinweg. Wie viel Zeit verbrachte ihr Kind mit dreieinhalb, viereinhalb und fünfeinhalb Jahren am Tablet oder iPad? Die Zeit am Smartphone wurde nicht abgefragt. Außerdem interessierte die Forscher, wie gut es dem Nachwuchs gelang, mit Ärger und Frust umzugehen. Wurden die Kinder zum Beispiel wütend, wenn sie ins Bett gehen sollten?

Als Dreieinhalbjährige nutzten die in der Studie erfassten Mädchen und Jungen im Schnitt 55 Minuten täglich ein Tablet oder iPad; zwei Jahre später, als Fünfeinhalbjährige, rund eine Stunde. Das ist fast doppelt so viel an Nutzungsdauer, wie die 2023 von der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) herausgegebene Leitlinie für den Mediengebrauch für dieses Alter höchstens empfiehlt. Unter dreijährige Kinder sollten den Expertinnen und Experten zufolge möglichst gar keine Zeit vor Bildschirmen verbringen. Außerdem sollten Eltern sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein: »Je weniger die Kleinen anderen bei der Nutzung von Bildschirmmedien zuschauen, desto besser«, heißt es in der Leitlinie.

Tablet, Frust, Tablet: Ein Teufelskreis

Die kanadische Studie ergab: Kinder, die mit dreieinhalb Jahren besonders lange vor dem Bildschirm saßen, neigten ein Jahr später zu häufigeren und heftigeren Wutausbrüchen. Und weitere zwölf Monate später, im Alter von fünfeinhalb Jahren, verbrachten sie dann noch mehr Zeit als Gleichaltrige am Tablet.