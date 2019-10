Deutschland in der Bronzezeit: Gemetzel an der Tollense – War es eine Schlacht gegen Invasoren aus dem Süden?

Vom Hang aus können die Angreifer die Talsenke gut überblicken. Dort, wo sich der Fluss durch die sumpfigen Auen schlängelt, marschieren hunderte Krieger auf die alte Holzbrücke zu. In ihrem Hinterhalt warten die Angreifer ab, bis sich das Heer und ihre Anführer zu Pferd der Talquerung nähern – dann schlagen sie los. Sie lassen Pfeile auf das feindliche Heer regnen, strecken Dutzende nieder und treiben so die Kämpfer auseinander. Die stapfen auf dem schmalen Geländestreifen zwischen Hang und Ufer flussabwärts und versuchen sich dort, wo der Fluss flacher wird, in eine bessere Stellung zu bringen. In diesem Moment stürmen die Kämpfer aus dem Hinterhalt. Alles in allem 2000 junge Männer, vielleicht auch 5000, gehen mit Holzkeulen, Bronzeschwertern, Lanzen, ja selbst mit Messern aufeinander los. Ein gnadenloses Schlachtengetümmel entbrennt.

Der Angriff aus dem Hinterhalt hat den Kriegern einen Vorteil verschafft. Sie haben viele Gegner getötet, so dass die verbliebenen nun zahlreich zu fliehen versuchen. Die Angreifer strecken viele von ihnen mit Pfeilen nieder oder erschlagen sie auf der Flucht. Wer es dennoch schafft, jagt davon.

Als die Schlacht vorüber ist, sind hunderte junge Männer tot. Ihre Leichen säumen das Ufer. Die meisten sind durch Pfeilschüsse in Kopf und Brust gefallen. Dutzende waren bereits zu Beginn der Schlacht von Pfeilen getroffen ins Wasser gestürzt, ihre leblosen Körper zu Boden gesunken. Andere liegen erschossen oder mit eingeschlagenem Schädel am Flussufer. Die Sieger bergen ihre Toten und schreiten jeden gefallenen Gegner ab, nehmen alles, was wertvoll erscheint, an sich. Ihre Leichen überlassen sie dem Fluss.