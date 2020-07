Goldschakale in Deutschland: Gekommen, um zu bleiben

Goldschakale leben sehr versteckt

Für Mitteleuropa schätzt die Weltnaturschutzorganisation IUCN den Bestand an Goldschakalen auf bis zu 117 000 Tiere – im Gegensatz zu 17 000 Wölfen. Eine Differenz, die Böcker erklären kann: »Ein Wolfsrevier misst 200 bis 400 Quadratkilometer, jenes des Schakals fünf bis zehn Quadratkilometer. Auf der gleichen Fläche muss es viel mehr Schakale geben.« Fast alle der kleinen Raubsäuger leben in Rumänien, Ungarn, Bulgarien und Serbien. Dennoch ist anzunehmen, dass Böckers Hündin künftig mehr zu tun haben wird.

Warum zieht es die Tiere gen Westen? »Wir wissen es nicht wirklich«, sagt Jennifer Hatlauf: »Doch ich gehe von einer Kombination mehrerer Faktoren aus.« Sowohl das Klima als auch die Natur Mitteleuropas haben sich verändert: Ursprünglich waren die Winter klirrend kalt, die Flächen zumeist bewaldet und flächendeckend durch den Wolf besiedelt. Dieser wurde im Verlauf der letzten Jahrhunderte intensiv bejagt. Und bis Mitte des 1950er Jahre verfolgte der Mensch viele Raubsäuger durch Giftköder, was den Schakal in Griechenland an den Rand der Ausrottung trieb. Seit einigen Jahrzehnten nun sind die Karten neu gemischt.

»Ein Wolf ist dreimal so schwer wie ein Goldschakal, und bei einer Begegnung kann er ihn töten«

(Jennifer Hatlauf)

Der Wolf – hier zu Lande der einzige natürliche Feind des Schakals – ist bei Weitem nicht so präsent wie früher. »Das wirkt sicher mit hinein«, sagt Hatlauf: »Ein Wolf ist dreimal so schwer wie ein Goldschakal, und bei einer Begegnung kann er ihn töten.« Dennoch überlappen sich die Verbreitungsgebiete der Arten, und sie breiten sich zeitgleich aus. Als weitere Faktoren werden oft der Klimawandel und die über weite Flächen gerodeten Wälder genannt – tendenziell bevorzugt der Schakal das Flachland und warme Regionen. Auch das sind aber allenfalls Puzzleteile des Gesamtbildes, denn aktuell zieht der Goldschakal in Estland Nachwuchs groß und kommt ebenso in Waldgebieten vor.

Zudem gilt der kleine Räuber als Kulturfolger. Die Intensivierung der Landwirtschaft in Osteuropa setzt zwar auch ihm zu. Doch durch das Schwinden der Kleinbauern verwaisen Dörfer, und es liegen Flächen brach: »Das kommt dem Goldschakal gewiss entgegen«, sagt Hatlauf. Und die höchsten Bestandszahlen erreicht der Vierbeiner in Regionen, in denen Müll und Schlachtabfälle offen gelagert werden und überfahrenes Großwild nicht von den Straßen entfernt wird: »Diese ganzjährig verfügbaren Futterquellen unterstützen höchstwahrscheinlich die Ausbreitung der Population.«

Goldwolf und Goldschakal galten lange als eine Art

Auch in Deutschland findet der Schakal einen gedeckten Tisch vor – laut Hatlauf zum Beispiel durch die Wildfütterung: »Wir haben schon Schakale obduziert, deren gesamter Mageninhalt aus Mais bestand.« Zudem lassen viele Jäger die Innereien ausgeweideter Tiere am Jagdort liegen. Andernorts profitieren die Schakale bereits von dieser Praxis: »In Ungarn berichten mir Jäger, dass sie kurz nach dem Schuss schon ein Heulen hören oder einen suchenden Schakal bemerken«, schildert die Ökologin. Und möglicherweise spielen noch andere Faktoren mit hinein. Denn in den meisten Bereichen steckt die Forschung am Goldschakal in den Kinderschuhen. »Der Afrikanische Goldwolf und der Goldschakal galten bis vor wenigen Jahren als eine Art«, berichtet Hatlauf. Zahlreiche Studienergebnisse betreffen das afrikanische Tier: »Sie sind nun für uns hinfällig geworden. In vielen Bereichen müssen wir wieder bei null anfangen.«

Das betrifft auch die Wechselwirkungen im Ökosystem: Der Schakal frisst wie der Fuchs zumeist Kleintiere, Aas und Früchte, ist aber stärker und kann – wahrscheinlich meist als Paar oder in der Gruppe – kleine Huftiere erlegen. In vielen Regionen kommen die Arten nebeneinander vor. Doch wenn die Bestände des Goldschakals besonders hoch sind, sinken die des Fuchses: »Das kann dazu führen, dass er ihn lokal verdrängt«, sagt Hatlauf. Die Folgen für am Boden lebende oder brütende Vögel müssen die Forscher ebenfalls beobachten – allerdings haben die Tiere noch andere natürliche Feinde.