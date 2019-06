Es kommt nicht allzu häufig vor, dass Probanden während eines wissenschaftlichen Experiments die Tränen in die Augen steigen. In den Versuchen, die im Jahr 2014 an der Technischen Universität Dresden stattfanden, war jedoch exakt diese Reaktion erwartet worden: Die Wissenschaftler hatten sich die Frage gestellt, wie sich die Stimmung auf das Geruchsvermögen auswirkt. Dazu hatten sie ihren Teilnehmenden – 24 Frauen und 7 Männern – die Schlussszene aus dem Film »The Champ« gezeigt. Darin weint ein kleiner Junge um seinen sterbenden Vater, der in einem Boxkampf lebensgefährlich verletzt wurde. Der herzzerreißende Ausschnitt schnürt Zuschauern sehr zuverlässig die Kehle zu. Dieser Tatsache verdankt der Film eine steile Karriere in der Forschung: Psychologen und Mediziner nutzen ihn seit den 1990er Jahren in schöner Regelmäßigkeit, um traurige Gemütszustände zu studieren.

Nun also auch die Geruchsforscher Elena Flohr, Elena Erwin, Ilona Croy und Thomas Hummel. Sie wollten herausfinden, ob Niedergeschlagenheit auf die Nase schlägt. Tatsächlich deuten die Ergebnisse des Dresdner Teams darauf hin: Nach der Filmvorführung ließen sie ihre geknickten Probanden den Mief fauler Eier schnüffeln. Die Teilnehmer verarbeiteten den Reiz langsamer als normalerweise, wie Messungen per Elektroenzephalografie (EEG) zeigten. Zudem war der Peak in der Hirnstromkurve, der kurz nach Einsetzen des Gestanks zu beobachten war, in traurigem Zustand etwas niedriger.

Groß waren die Unterschiede nicht. Sie passen jedoch ins Bild: So hatte die Düsseldorfer Psychologin Bettina Pause schon 2003 bei Depressiven ähnliche Veränderungen im EEG feststellen können. Nach erfolgreicher medikamentöser Behandlung verschwanden diese Auffälligkeiten wieder. Pause hatte zudem als eine der Ersten gezeigt, dass Depressive Gerüche erst bei höheren Intensitäten wahrnehmen als Gesunde und dass das Riechvermögen nach der Therapie wieder zunimmt. Augenscheinlich gibt es zwischen Krankheit, Geruchswahrnehmung und -verarbeitung einen deutlichen Zusammenhang.

Macht mangelndes Riechvermögen depressiv?

Und das gilt nicht nur für die Depression: Inzwischen häufen sich die Belege, dass sich viele psychische und neurodegenerative Störungen – ob Schizophrenie, Autismus oder Alzheimerdemenz – am Geruchssinn erkennen lassen. Rund um den Globus fahnden Wissenschaftler nach den Ursachen für diesen Zusammenhang. Bei der Depression etwa haben sie in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Mosaiksteinen zusammengetragen. Doch noch ist das Bild, das diese ergeben, keineswegs vollständig. Das gilt vor allem für die Frage nach der Kausalität: Macht mangelndes Riechvermögen depressiv? Oder ist es genau umgekehrt?