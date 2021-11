Covid-19: Kubas Impfstoffe halten offenbar, was sie versprechen

Um den Immunschutz weiter zu steigern, verabreichte das Finlay-Team den Versuchsteilnehmern noch eine dritte Dosis. Die Forscher hatten bereits zuvor eine Impfung namens Soberana Plus an Menschen getestet, als diese schon an Covid-19 erkrankt waren. Das Fazit hier: Die Immunreaktion war besser. Daher verabreichten sie Soberana Plus, das ausschließlich auf dem RBD-Protein beruht, einer weiteren Gruppe von 14 000 Studienteilnehmern, die schon zwei Dosen Soberana 02 erhalten hatten. Das Ergebnis: Die dritte Dosis erhöhte die Gesamtwirksamkeit auf 92,4 Prozent.

Die kubanischen Vakzine werden weiterhin geprüft

Laut Vérez Bencomo ist das Finlay-Institut in der Lage, pro Monat zehn Millionen Dosen von Soberana 02 herzustellen. Um weitere Tests durchzuführen, arbeitet die Forschergruppe zudem mit dem Institut Pasteur in Teheran zusammen. Im Iran ist eine ähnliche Studie mit 24 000 Personen im Gange, deren Ergebnisse bald veröffentlicht werden sollen.

Auch der Abdala-Impfstoff vom CIGB macht große Fortschritte. Wie bei Soberana 02 beruht die Technologie auf einem bestehenden Vakzin – in diesem Fall eines gegen Hepatitis B, das Kuba ebenfalls selbst entwickelt hat und seit vielen Jahren einsetzt. Die Forscher haben dafür Hefezellen so verändert, dass sie einen Teil der RBD produzieren – diese unterscheidet sich aber von der RBD in Soberana 02. Zuletzt haben sie das Protein gereinigt, um es für Abdala verwenden zu können. Wie der CIGB-Forscher Merardo Pujol Ferrer berichtet, wurden inzwischen 24 Millionen Dosen an acht Millionen Menschen in Kuba verabreicht. Damit liegt den Entwicklern eine Fülle von Daten vor, aus denen sie die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs ablesen können. Laut Pujol Ferrer plane sein Team, die Daten noch im November 2021 zu veröffentlichen.

Proteinbasierte Impfstoffe wie Soberana 02 und Abdala könnten einige Vorteile gegenüber anderen Impfstofftypen haben, sagt Craig Laferrière, Leiter der Impfstoffentwicklung beim Pharmaunternehmen Novateur Ventures in Toronto. Laferrière hat Sicherheit und Wirksamkeit der diversen Covid-19-Impfstoffe untersucht. Im Gegensatz zu den mRNA-Präparaten, die von Biontech/Pfizer und Moderna hergestellt werden, müssen Proteinimpfstoffe nicht bei extrem niedrigen Temperaturen aufbewahrt werden. Sie könnten also leichter in entlegene Gebiete geliefert werden.