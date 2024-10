Neue Bundeswaldinventur: Warum der Wald als Klimaschützer ausfallen wird

Von der Senke zum Emittenten von Treibhausgas

Das Klimaschutzgesetz bürdet dem Wald hier eine besondere Verantwortung auf. Als natürliche Senken sollen Wälder gemeinsam mit Mooren von 2027 bis 2030 jährlich im Durchschnitt mindestens 25 Millionen Tonnen Kohlendioxid aufnehmen, um Emissionen in anderen Bereichen wie Landwirtschaft und Industrie auszugleichen. Bis 2045 sollen es sogar 40 Millionen Tonnen sein.

»Die Frage ist eher, ob sich der Negativtrend der vergangenen Jahre noch stoppen lässt«

Pierre Ibisch, Waldexperte

Die aktuelle Inventur zeigt deutlich, wie weit der Wald derzeit davon entfernt ist. Eine Ursache ist das massive Absterben von Fichten- und Kiefernmonokulturen in den vergangenen Jahren. Vor dem Fichtensterben ab 2017 verzeichnen die Experten des Thünen-Instituts noch einen deutlichen Aufbau des Holzvorrats im deutschen Wald – und damit eine Senkenleistung des Waldes. Mit dem Nadelwaldsterben in den vergangenen Dürre- und Sturmjahren wurden diese aber zunichtegemacht, wie die Waldinventur bestätigt.

Pierre Ibisch, Waldexperte an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, befürchtet gar, dass die Klimabilanz der Wälder in Wahrheit noch schlechter ausfällt als in der Bundeswaldinventur abgebildet. Denn deren Daten stammen aus dem Jahr 2022. Seitdem habe sich das Absterben von Fichten- und Kiefernforsten aber weiter fortgesetzt. Zudem würden in der Inventur jene Treibhausgasemissionen nicht berücksichtigt, die in großer Menge entstehen, wenn Flächen mit toten Bäumen abgeräumt werden. Auch dabei entweicht zuvor im Boden gebundener Kohlenstoff in die Atmosphäre. Das 25-Millionen-Senkenziel bis 2030 zu erreichen, hält Ibisch nicht mehr für realistisch. Statt sich dem Ziel anzunähern, Kompensationsleistungen für andere Sektoren zu erbringen, entferne sich der Wald als Treibhausgasemittent davon. »Die Frage ist eher, ob sich der Negativtrend der vergangenen Jahre noch stoppen lässt.« Denn immer noch stünden in den Wäldern sehr viele Nadelbäume, die besonders anfällig gegenüber Trockenheit seien. »Wenn davon in Zukunft weitere ausfallen, vergrößert sich das Problem«, sagt Ibisch.