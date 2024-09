Neues Bundeswaldgesetz: Legaler Kahlschlag für den deutschen Wald

Tatsächlich wurden konkrete Regelungen, die in der Erstfassung enthalten waren, fast völlig gestrichen. So gibt es keine Vorgaben mehr dazu, wie viele Schneisen zur maschinellen Bearbeitung mit den großen Holzerntemaschinen in den Wald geschlagen werden dürfen. Im ersten Entwurf war deren Fläche noch auf zehn Prozent des Waldes begrenzt worden. Auch Vorgaben zum Anteil von so genannten Habitatbäumen, die einer Vielzahl von Lebewesen ein Zuhause bieten, und von Totholz fehlen inzwischen, während nicht heimische Baumarten wie die Douglasie auch weiterhin auf fast der Hälfte der Flächen angepflanzt werden dürfen. »Der Patient Wald braucht dringend eine Kur – aber die wird ihm in diesem Gesetz verweigert«, kommentiert die Waldexpertin des Deutschen Naturschutzrings, Svenja Schünemann.

Kahlschläge bis ein Hektar ohne Genehmigung

Besonders umstritten sind die Regeln für Totalabholzungen, so genannte Kahlschläge. Sie sollen grundsätzlich weiterhin in beliebigem Ausmaß möglich sein, ab einem Hektar braucht es dazu lediglich das Einverständnis einer unteren Forstbehörde, bei weniger als einem Hektar nicht einmal das. Wer ohne Genehmigung vorgeht, musste in Özdemirs ursprünglichem Entwurf noch mit Haftstrafen von bis zu einem Jahr rechnen. Laut dem neuen Entwurf drohen hingegen maximal Bußgelder, und diese sind nicht einmal zwingend vorgeschrieben. »Kahlschlag ist kein Kavaliersdelikt«, sagt die WWF-Waldexpertin Susanne Winter dazu. »Das großflächige Abholzen eines alten Buchenwalds wie das Falschparken als Ordnungswidrigkeit zu ahnden, schreckt nicht ab.«

Der Entwurf sei in diesem Punkt weit hinter dem zurückgeblieben, was ökologisch notwendig wäre, kritisiert auch Pierre Ibisch. »Kahlschläge halte ich für unverantwortlich, ja sogar für kriminell, weil dadurch die Leistungsfähigkeit des gesamten Ökosystems massiv beschädigt wird.« Die Radikal-Rodungen ausgedehnter Flächen würden unter anderem durch Humusabbau im großen Stil Treibhausgase freisetzen, die Böden dauerhaft schädigen und den Wasserhaushalt auf großer Fläche beeinträchtigten, argumentiert der Ökologe. »Wir zerstören damit nicht nur den Wald selbst, sondern auch seine wichtigen Funktionen für die Umwelt und den Menschen.« Auch das Bundesumweltministerium hatte sich vergeblich für schärfere Regeln beim Kahlschlag eingesetzt.

»Mit diesem Waldgesetz werden wir die Ziele des Klimaschutzgesetzes ziemlich sicher nicht erreichen können« Pierre Ibisch, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

Klima- und Naturschutzziele auf der Kippe?

Am Wald hängt vieles, ganz besonders aber die Klimapolitik in Deutschland. Weil Wälder im Boden und im Stammholz große Mengen an Kohlenstoff binden, werden sie als so genannte natürliche Senken genutzt, um Emissionen zu kompensieren, die sich nicht vermeiden lassen. Im Klimaschutzgesetz ist dieser so genannte Senkenbeitrag des Landnutzungssektors fest eingepreist: 25 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente bis 2030 muss der Wald aufnehmen, andernfalls geht die Rechnung nicht auf, und Deutschland müsste an anderer Stelle noch mehr einsparen. »Das ist eine gewaltige Wette auf die Zukunft, die nur mit gesunden Wäldern und einer sehr viel behutsameren Bewirtschaftung der Wälder eingelöst werden kann«, sagt WWF-Expertin Winter.

Ein starkes Waldgesetz hätte der Bundesregierung geholfen, diese Ziele zu erreichen. Es sei illusorisch zu glauben, dass der Wald ein effektiver Klimaschützer sein könne, während er gleichzeitig intensivst weitergenutzt werde, findet auch Waldforscher Ibisch: »Das passt einfach nicht zusammen – mit diesem Waldgesetz werden wir die Ziele des Klimaschutzgesetzes ziemlich sicher nicht erreichen können.«

Auch bei der zweiten Naturkrise unserer Zeit, dem massiven Rückgang der Artenvielfalt, spielt der Wald eine Schlüsselrolle. Und hier bleibt das Gesetz ebenfalls hinter den Erwartungen zurück. Deutschland hatte sich 2022 im Weltnaturabkommen von Montreal dazu verpflichtet, auf 30 Prozent der Landesfläche einen effektiven Biodiversitätsschutz zu garantieren. Das von der EU gerade erst verabschiedete Renaturierungsgesetz sieht sogar vor, dass jeder Mitgliedsstaat bis 2030 auf einem Fünftel seiner Fläche aktiv ein gesundes Ökosystem wiederherstellt. Das gilt auch für Deutschland.

»Trotzdem tut die Regierung so, als gebe es diese Verpflichtungen nicht«, sagt Sven Selbert, Experte vom Naturschutzbund (NABU). Der Umweltverband hatte zuvor ausgerechnet, dass Deutschland, will es die europäischen Vorgaben erreichen, rund 30 Prozent seiner heimischen Wälder nach naturschutzorientierten Kriterien bewirtschaften und 15 Prozent sogar ganz aus der wirtschaftlichen Nutzung nehmen müsste. Doch kein einziges der acht Kriterien, mit denen das auch von Deutschland unterstützte EU-Gesetz den naturnahen Zustand des Ökosystems Wald verbessern will, würden in Özdemirs Entwurf aufgegriffen, kritisiert der NABU-Experte.

Schutz und Nutzung »keine Gegensätze«

Auch andere Fachleute mahnen deutlich mehr Ehrgeiz bei der Ökowende an. Ohne wesentliche Fortschritte bei der Erhaltung des Ökosystems Wald könne Deutschland seine internationalen Verpflichtungen nicht einhalten, sagt Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle: »Biodiversitätsschutz im Wald ist ein Schlüsselelement.«

Dabei seien Naturschutz und Waldwirtschaft nicht zwingend Gegensätze. »Ein besserer Schutz auch größerer Flächen gelingt überraschend häufig mit einer nachhaltigeren Nutzung.«

Ob das Gesetz selbst in dieser abgespeckten Variante eine Chance hat, wie geplant im Herbst vom Kabinett verabschiedet und danach im Bundestag beraten und beschlossen zu werden, ist angesichts der Spannungen in der Regierungskoalition alles andere als gesichert. Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen – beides waldreiche Länder – dürften Reformen nicht einfacher machen.