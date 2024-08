Ressourcen: Womit die Menschheit den Tag verbringt

Exklusive Übersetzung aus

Jeder Mensch hat die gleichen 24 Stunden eines Tags zur Verfügung. Aber wie teilen wir diese Zeit auf Schlaf, Arbeit und Freizeit auf, und was tun wir dabei genau? Im Jahr 2023 stellte ein Forschungsteam die weltweit verfügbaren Daten zusammen und definierte anhand dieser Erkenntnisse den durchschnittlichen globalen menschlichen Tag.

Demnach verbringen wir mehr als ein Drittel unserer Zeit mit Bettruhe (Kinder eingerechnet, was den Schnitt nach oben treibt). Der Rest verteilt sich auf verschiedene Tätigkeitskategorien innerhalb dreier Arten von Aktivität: Handlungen, die sich erstens auf uns selbst beziehen, zweitens auf unsere unmittelbare Umgebung und drittens auf die gesellschaftliche Organisation.

Landwirtschaftliche Arbeit nimmt in ärmeren Ländern viel mehr Zeit in Anspruch als in wohlhabenderen. Andere Tätigkeiten wie Fortbewegung werden überall ziemlich gleich bleibend ausgeübt. Laut der Untersuchung wird relativ wenig Zeit – etwa fünf Minuten pro Tag – für Aktivitäten aufgewendet, die direkten Einfluss auf die Umwelt und das Klima haben. Dazu gehören Gewinnung von Energie und Entsorgung von Abfällen. Das ist ein geringer Anteil. Gerade das macht dem an der Studie beteiligten Erdsystemökonomen Eric Galbraith von der McGill University in Montreal Hoffnung: »Wir müssen aus fossilen Brennstoffen aussteigen und mehr auf erneuerbare Energien setzen. Hätte sich herausgestellt, dass diese Veränderungen einen enormen Zeitaufwand erfordern, wäre das niederschmetternd. Aber wir können sie mit nur ein paar Minuten pro Tag in Angriff nehmen.«

© Studio Terp, nach Fajzel, W. et al.: The global human day . PNAS 120, 2023; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Auswirkungen auf uns selbst | Im Wachzustand widmen die Menschen den größten Teil ihrer Zeit Körper und Geist. Hierzu zählen etwa Nahrungsaufnahme, Körperpflege, sportliche Betätigung, Medienkonsum, geselliges Beisammensein, Kinderbetreuung, Schulbesuche oder das Ausüben einer Religion.

© Studio Terp, nach Fajzel, W. et al.: The global human day . PNAS 120, 2023; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Auswirkungen auf die Umwelt | Den zweitgrößten Teil des aktiven Tags verändern wir die Welt um uns herum. Wir fahren Ernten ein und betreiben Viehzucht, wir verarbeiten die Nahrungsmittel und bereiten sie zu. Wir bauen Infrastruktur und Wohnungen und halten sie instand sowie sauber, gewinnen Energie und erzeugen Abfall.