Streitpunkt: Können alle Lebewesen denken?

Ist alles Leben intelligent? Können Pflanzen, Pilze oder einzelne Zellen denken? Vertreter der »minimal intelligence«, »basal cognition« oder »plant neurobiology« treffen mit ihren Thesen offenbar einen Nerv. Peter Wohllebens »Das geheime Leben der Bäume« ist ein Bestseller. Die Argumente für eine in der belebten Natur allgegenwärtige Kognitionsfähigkeit werden aber genauso in renommierten Fachzeitschriften diskutiert. Brauchen wir also einen Paradigmenwechsel in den Lebenswissenschaften? Von der Antwort hängt einiges ab. Wenn wir annehmen, dass wirklich alles, was lebt, ebenfalls denkt oder gar empfindet, müssten wir nicht nur unser Selbstverständnis als Menschen, sondern auch die Praxis in Landwirtschaft, Ernährung, Medizin, Rechtsprechung, Forschung, ja letztlich unsere gesamte Lebensführung radikal ändern.

Beginnen wir mit einem Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, Sie trainieren für einen Wanderurlaub. Ihre Wadenmuskeln vergrößern sich, es bilden sich neue Blutgefäße, die Knochen festigen sich an den besonders beanspruchten Stellen. All das sind sinnvolle Anpassungen an die erhöhte Belastung der Beine. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die so genannten Osteozyten. Diese Zellen messen mit ihren feinen Ausläufern die Kräfte im Inneren der Knochenmatrix und verstärken den Knochen genau dort, wo es nötig ist. Dazu aktivieren sie eine andere Zellart namens Osteoklasten, die an den kritischen Stellen den alten Knochen abbauen, bevor sie selbst neue Knochensubstanz schaffen. Im Zusammenspiel mit Nebenschilddrüse und Niere regulieren Osteozyten zudem den Kalzium- und Phosphathaushalt des Körpers, so dass immer die richtige Menge an Rohstoffen für den Knochenaufbau vorhanden ist. Die Zellen registrieren also eine veränderte Situation und reagieren darauf sinnvoll im Interesse des gesamten Organismus. Damit sind wir mitten in der aktuellen Debatte über basale Kognition: Verhalten sich Osteozyten »intelligent«? Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum – Die Woche, Die Intelligenz des Lebens Jetzt informieren!

Das zentrale Merkmal von Intelligenz

Eine Gruppe von Zell- und Entwicklungsbiologen, Pflanzenwissenschaftlern und Kognitionsforschern vertritt die Idee, dass man nicht nur bei Menschen und ausgewählten Tieren von Denkvorgängen, Intelligenz und womöglich auch Bewusstsein ausgehen muss, sondern bei allen Lebewesen: Pflanzen, Schleimpilze, ja sogar einzelne Körperzellen reagieren schließlich sinnvoll auf vielfältige Situationen und Anforderungen, sie verhalten sich quasi »rational« im Interesse des eigenen Überlebens oder des Erhalts ihres Organismus. Genau diese Fähigkeit zum Verfolgen eigener Ziele und zum flexiblen Lösen von Problemen ist das übereinstimmende, zentrale Merkmal der zahlreichen psychologischen Definitionen von Intelligenz.