Beobachtungstipp: Sternbedeckungen durch den Mond im November 2024

Die erste Sternbedeckung durch den Mond findet am Abend des 7. November statt: Um 18:48 Uhr MEZ verschwindet der 4,8 mag helle 60 Sagittarii hinter dem unbeleuchteten Rand des zunehmenden, 5,9 Tage alten Mondes. 60 Sagittarii gehört zum so genannten Terebellum-Asterismus im Sternbild Schütze, zu dem noch drei weitere, ähnlich helle Sterne zählen. Der Mond steht zum Zeitpunkt der Bedeckung knapp elf Grad über dem Südsüdwesthorizont.

Die weiteren Bedeckungen bis zur Monatsmitte betreffen schwächere Sterne der 6. und 7. Größenklasse. Da der Mond in diesem Zeitraum zunimmt (Vollmond ist am 15. November), sind wie bei 60 Sagittarii nur die Eintritte am vorangehenden, dunklen Mondrand beobachtbar. Die Bedeckung des 7,4 mag hellen HIP 107610 am frühen Abend des 9. November erfolgt in einem schmalen Streifen im Osten Österreichs streifend. Die Grenzlinie, in welcher der Stern mehrfach am Mondrand verschwinden und wieder erscheinen kann, verläuft genau durch das Stadtzentrum von Wien! Die Bedeckung ist trotz der geringen Sternhelligkeit gut zu sehen, weil sie an der unbeleuchteten Mondseite, nahe dem lunaren Südpol, stattfindet.

Unter den Bedeckungen der ersten Monatshälfte ragt weiterhin die des 5,8 mag hellen 44 Piscium in den Fischen am 12. November heraus: zum einen wegen der relativen Helligkeit des Sterns, zum anderen wegen der günstigen Uhrzeit – Eintritt um 18:08 Uhr – bei gleichzeitig hohem Mondstand von 27 Grad. Nach dem Vollmond werden die Sterne von der hellen Mondseite bedeckt und an der dunklen freigegeben. Darunter sind vor allem Sterne der 5. Größenklasse. Ihre Austritte finden allesamt unter günstigen Bedingungen statt, das heißt vor allem bei hohen Mondständen von 39 bis 64 Grad, wenn auch zunehmend am frühen Morgen.