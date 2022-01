Tonga-Vulkan: Mysteriöse Wellen in der Atmosphäre entdeckt

Exklusive Übersetzung aus

Der Vulkanausbruch im pazifischen Inselstaat Tonga am Wochenende hat ein rätselhaftes Wellenmuster in der Atmosphäre hinterlassen: sich ringförmig ausbreitende Schwerewellen, die in Satellitenaufnahmen sichtbar werden. Nach wie vor können sich Fachleute nicht erklären, was genau sie ausgelöst hat. Sicher ist bislang nur, dass sie mit der heftigen Eruption des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha'apai in Verbindung stehen. Der Ausbruch am 14. Januar hat womöglich große Teile der Inseln verwüstet und unter einer Ascheschicht begraben.

Das atmosphärische Phänomen sei »wirklich außergewöhnlich«, sagt Lars Hoffmann, Atmosphärenforscher am Forschungszentrum Jülich, »so etwas haben wir noch nie zuvor in den Daten gesehen«.

Die Wellen wurden auf Bildern entdeckt, die der Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) an Bord des Aqua-Satelliten der NASA gemacht hat. Er hat in den Stunden nach dem Vulkanausbruch das betroffene Gebiet überflogen. Seine Messwerte zeigen Dutzende von konzentrischen Kreisen. Jeder steht für eine sich schnell bewegende Welle in der Atmosphäre, die von der Meeresoberfläche bis zur Ionosphäre reicht. Fachleute gehen davon aus, dass die Wellen den Globus inzwischen mehrfach umrundet haben.

»Das Instrument ist jetzt seit gut 20 Jahren in Betrieb und wir haben noch nie so ein schönes konzentrisches Wellenmuster gesehen«, sagt Hoffmann.

© Lars Hoffmann, Jülich Supercomputing Centre. AIRS Level-1 data by NASA DES DISC (Ausschnitt) Ringe über dem Pazifik | Der Atmospheric Infrared Sounder des Satelliten Aqua nahm dieses Bild der Schwerewellen auf. Am unteren Bildrand sind die Umrisse Neuseelands zu sehen, links die des australischen Kontinents.

Atmosphärische Schwerewellen entstehen, wenn die Luftmoleküle in der Atmosphäre vertikal bewegt werden und nicht horizontal wie zum Beispiel bei Schallwellen. Sie bilden sich unter anderem dann, wenn der Wind beim Aufstieg über einen Berggipfel an Geschwindigkeit gewinnt, oder als Folge von Konvektion in lokalen Wettersystemen.

Die Auf- und Abwärtsbewegung überträgt Energie und Impuls durch die Atmosphäre. Sichtbar wird sie mitunter in der Wolkenbildung: Die Wolken in großer Höhe zeichnen dann das Wellenmuster nach.