Übersterblichkeit wegen Covid-19: Die wahre Zahl der Coronapandemie-Toten

Wenn man die Zahlen für diese Indikatoren für ein Land, das keine Sterblichkeitsdaten liefert, in das Modell eingibt, ermitteln die Algorithmen die überzähligen Todesfälle in diesem Land. Das Modell schätzt beispielsweise die Zahl der Todesfälle in Indien auf etwa 5 Millionen, was zehnmal höher ist als die offizielle Covid-19-Todesrate des Landes von weniger als 500 000 Todesfällen. Diese Rechnung ist leider plausibel: Auf der Grundlage von Stichprobenerhebungen bei Haushalten und lokalen Mortalitätsdaten haben akademische Gruppen separat geschätzt, dass in Indien zwischen 3 und 5 Millionen Menschen an Covid-19 gestorben sein könnten. Der Algorithmus des Economist hat allerdings ein breites Unsicherheitsintervall von 1 Million bis 7,5 Millionen Todesfällen für Indien.

Für China schätzt das Modell fast 750 000 Todesfälle (mehr als 150-mal höher als die vom Land gemeldeten 4600), allerdings mit einem enorm großen Unsicherheitsintervall, das von 200 000 weniger Todesfällen als erwartet bis zu 1,9 Millionen überzähligen Todesfällen reicht. Das Modell des Economist verdeutlicht, dass die offiziellen Todeszahlen der Länder die tatsächliche Zahl oft unterschätzen – das Ausmaß der Unterschätzung variiert jedoch. Die überzähligen Todesfälle in den reichsten Ländern der Welt könnten etwa ein Drittel über den offiziellen Zählungen liegen.

Insgesamt deutet das Modell darauf hin, dass die Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen (wie sie von der Weltbank gruppiert werden) bei der Pro-Kopf-Todesrate mindestens genauso stark gelitten haben wie die reichen Länder – im Gegensatz zu dem Bild, das die offiziellen Zahlen vermitteln. Und das, obwohl diese ärmeren Länder eine jüngere Bevölkerung haben, fügt Solstad hinzu.

Allerdings gibt es an diesem Ansatz auch Kritik. Ein lautstarker Kritiker der Pandemie-Modellierung des Magazins ist Gordon Shotwell, ein Datenwissenschaftler aus Halifax, der diese in einem Blogbeitrag als unverantwortlich bezeichnet. »Modelle wie diese haben den Effekt, dass sie einen Anstrich von Objektivität und wissenschaftlichem Denken über etwas legen, das im Grunde ein Meinungsartikel ist«, schreibt er. Im September 2021 beispielsweise hatte das Magazin seine Modellergebnisse verwendet, um die Zahl der Pandemietoten in Kenia auf 19 000 bis 110 000 zu schätzen, während die offizielle Zahl bei 4746 lag.