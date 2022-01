Covid-19-Durchbruchinfektion: Immunität gegen Omikron könnte eine Frage des Timings sein

»Das ist eine interessante Studie«, sagt die Immunologin Jenna Guthmiller von der University of Chicago in Illinois. Sie gibt allerdings zu bedenken, dass die Ergebnisse nur korrelativ sind. Außerdem wurde die Studie noch nicht durch Fachkollegen begutachtet. Die Ergebnisse stimmten aber mit dem überein, was Forscher bislang über das Reifen von Antikörperreaktionen mit der Zeit wissen.

Die Impfung führt ebenso wie eine natürliche Infektion zu einem explosionsartigen Anstieg der Antikörperproduktion, erklärt Guthmiller. Wenn sich eine Person kurz nach der Impfung infiziert, zirkulieren diese Antikörper wahrscheinlich noch im Blut, wo sie sich an das Virus binden und es schnell eliminieren. Stecke sich eine Person jedoch erst Monate später an, bilden langlebige Zellen, die sich an den Erreger erinnern, einen neuen und verbesserten Satz von Antikörpern. Trifft der Körper erneut auf das Virus, werden diese Gedächtniszellen wieder zum Einsatz gerufen und haben die Möglichkeit, die Antikörper zu verfeinern, so dass sie einen besseren Schutz gegen nachfolgende Infektionen bieten.

Guthmiller wünscht sich ähnliche Untersuchungen, die sich auf Auffrischungsimpfungen und nicht auf Impfdurchbrüche fokussieren. Dann könnte man klären, ob auch die Zeitspanne zwischen den ersten beiden Dosen und der Booster-Impfung einen Einfluss auf die Anzahl an kreuzreaktiven Antikörpern hat.