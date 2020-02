Permafrost: Die Zeitbombe im hohen Norden

Die Gletscher der Eiszeit haben in vielen Regionen der Erde ihr Erbe hinterlassen: Ähnlich wie heute in der Antarktis hatten vor 20 000 Jahren riesige Eisschilde große Teile der Nordhalbkugel der Erde unter sich begraben. Auch in den eisfreien Gebieten, etwa im Norden Sibiriens oder in Teilen Alaskas, waren die Temperaturen gesunken. Während über dem Norden Europas und Nordamerikas aber die Eispanzer trotz ihrer Minustemperaturen den unter ihnen liegenden Boden und Fels vor der eisigen Kälte der Luft isolierten, fehlte diese Wärmedecke über weiten Teilen Sibiriens und Alaskas.

Ohne diesen Schutz fraß die Eiseskälte sich immer tiefer in den Boden – und der ist bis heute vielerorts nicht mehr aufgetaut. »Bis in Tiefen von 1500 Metern reicht dieser dauernd gefrorene Permafrost in einigen Gebieten Sibiriens, in anderen sind es einige hundert Meter«, erklärt Hans-Wolfgang Hubberten. Beinahe ein Vierteljahrhundert, seit dem Jahr 1992, hat der Geochemiker die Permafrost-Forschung des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Potsdam geleitet und in dieser Zeit jedes Jahr ein paar Monate lang oft unter widrigsten Bedingungen die Dauerfrostböden im Norden Sibiriens, Kanadas, Alaskas und des Tibet-Plateaus unter die Lupe genommen. Häufig steckten die Forscher im Lena-Delta im hohen Norden Sibiriens bis über die Knöchel im Schlamm.

Oben Schlamm, unten Eis

»Im Sommer tauen die obersten Schichten des Dauerfrostbodens nämlich oft einen Meter tief oder noch ein wenig tiefer auf«, erklärt der AWI-Forscher. Weiter unten aber bleibt der Untergrund fest gefroren und erfüllt so die Definition, nach der ein Permafrostboden mindestens in zwei Jahren durchschnittliche Temperaturen unter null Grad Celsius haben muss. Dort hält sich also noch immer die Kälte der Eiszeit. In den Regionen, in denen einst riesige Eiskappen die Erde unter sich begruben, reicht der Dauerfrostboden dagegen deutlich weniger tief in den Untergrund, im Norden Skandinaviens sind es oft nur ein paar Meter.

Laden... © aalutcenko / stock.adobe.com (Ausschnitt) Steilwand mit Permafrost | Die Steilwand eines Kraters in Sibirien, der vermutlich von einer geschmolzenen Eislinse hinterlassen wurde. In der Steilwand erkennt man noch die Permafrostschichten.

Insgesamt ist so auf der Nordhalbkugel der Erde rund ein Viertel der gesamten Landfläche Permafrost. Meist handelt es sich um die Regionen in hohen Breiten. So ist in Russland gut die Hälfte der Landesfläche Dauerfrostboden, auch große Teile von Alaska und Kanada gehören dazu. Auf der Südhalbkugel der Erde gibt es mangels größerer Gebiete ohne Eispanzer in der Nähe des Südpols nur wenige Dauerfrostböden.