Wikinger: Im Norden mehr Hauen und Stechen

Die Nordmänner gelten als raubeiniges Volk, das seinen Lebensunterhalt gerne mit Raubzügen an fernen Küsten bestritt. Auch untereinander waren die einstigen Bewohner Skandinaviens nicht zimperlich – zumindest wenn sie auf dem Gebiet des heutigen Norwegens lebten. Ganz anders dagegen in Dänemark, wie Forscher jetzt aus dem Vergleich von Skelettresten, Waffenfunden, Bauten und Runensteinen aus beiden Ländern schließen. Demnach pflegten die »Norweger« eine ausgeprägte Haudrauf-Mentalität, während die »Dänen« eher selten aufeinander eindroschen. Bei ihnen ging die Gewalt vielmehr von einer herrschenden Elite aus.

Damit widerlegt ein Wissenschaftlerteam um den Archäologen Jan Bill vom Kulturhistorischen Museum in Oslo und den Soziologen David Jacobson von der University of South Florida die bisherige Annahme, dass die Gewaltkultur in der Wikingerzeit, die von rund 800 n. Chr. bis etwa 1050 n. Chr. dauerte, diesseits und jenseits des Skagerraks vergleichbar war.

Mit ihrer Studie, veröffentlicht in der September-Ausgabe des »Journal of Anthropological Archaeology«, betreten die Forscher methodisches Neuland. So setzen sie Hinweise auf Gewaltanwendung wie Verletzungen an Knochen mit allgemeinen gesellschaftlichen Praktiken wie Bestattungsarten, Bautätigkeit und sozialen Organisationsformen zueinander in Beziehung. »Der interdisziplinäre Ansatz dieser Studie zeigt uns, wie soziale und politische Muster aufgedeckt werden können, selbst wenn es nur wenige schriftliche Quellen gibt«, sagt David Jacobson in einer begleitenden Pressemitteilung. An der Arbeit waren auch Experten des Deutschen Verbands für Archäologie beteiligt.