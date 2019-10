Tod als Tabu

Gedanken an die eigene Vergänglichkeit rufen bei vielen Menschen Unsicherheit oder Angst hervor. Der Krebsforscher und Professor für angewandte Medizin- und Biowissenschaften Oliver Müller möchte dem in seinem Buch entgegentreten, indem er Wissen darüber vermittelt. Auf verständliche Weise erklärt er, was die Forschung über Altern, Sterben und Tod bislang herausgefunden hat.

Wer das Ende des Lebens untersucht, sollte sich darüber im Klaren sein, was Leben überhaupt ist und wann es anfängt. »Das Leben eines Menschen beginnt, sobald mindestens ein Lebensvorgang nachgewiesen werden kann«, erläutert der Autor und weist gleichzeitig auf ein Problem hin: Eine allgemein gültige Definition dazu gibt es nicht. Ein Kardiologe mag unter dem ersten Lebensvorgang den Herzschlag verstehen, ein Zellbiologe die Entstehung der Zygote, und ein Neurologe wartet auf die ersten messbaren Hirnsignale. Einiger sind sich Experten beim Lebensende: Der Hirntod kann nach gegenwärtigem Kenntnisstand als sicheres Ende verstanden werden, da er bislang unumkehrbar ist.

Verhängnisvoller Mittwoch

In Deutschland sterben laut Müller jeden Tag 2300 Menschen. Im Februar sind es überdurchschnittlich viele, und immer mittwochs begehen besonders viele Menschen Suizid.

Neben solchen Fakten rund ums Sterben befasst sich der Wissenschaftler auch mit dem Vorgang des Alterns. Dieser biologische Prozess verlaufe höchst individuell, erklärt er – jeder Mensch und sogar jedes Organ altere in seiner eigenen Geschwindigkeit. Dennoch gebe es Verhaltensweisen, die das Altern bei allen Menschen nachweislich verlangsamen können: nicht rauchen, sich ausgewogen ernähren, Sport treiben.