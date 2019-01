Serie: Halluzinogene: DMT – Das stärkste Psychedelikum der Welt

Ayahuasca und DMT sind lange nicht so beliebt wie andere Drogen: Nur zwei Prozent der 115 000 weltweit befragten Teilnehmer der Global Drug Survey 2017 gaben an, die Rauschmittel im Jahr zuvor konsumiert zu haben. Dagegen berichteten etwa 60 Prozent der Befragten, Cannabis zu sich genommen zu haben, sowie elf Prozent von LSD und zehn Prozent von »magic mushrooms«.

Viele Touristen strömen in den Dschungel Südamerikas, um dort an einer Ayahuasca-Zeremonie teilzunehmen. Eine Hochburg für Ayahuasca-Touristen ist die peruanische Stadt Iquitos geworden, die sich mitten im Amazonasregenwald befindet. Auch in Europa finden Ayahuasca-Zeremonien statt – jedoch nicht immer legal.

Pures DMT ist in fast allen Ländern strikt verboten. In Deutschland etwa wird jeglicher Umgang mit DMT strafrechtlich verfolgt. In den Niederlanden wird der Konsum von Ayahuasca dagegen geduldet, solange er in einem religiösen oder spirituellen Kontext stattfindet.

Wirkung

Nimmt man DMT intravenös zu sich oder inhaliert es, ist die Reaktion heftig, aber mit 15 bis 30 Minuten von kurzer Dauer. Wegen dieser »effizienten« Wirkung bekam DMT in den 1960er Jahren den Spitznamen »businessman's trip«. Wird DMT in einem traditionellen Gebräu getrunken, dauert der Rausch – abhängig von der Dosis – drei bis acht Stunden.

Das Molekül DMT gehört genau wie Psilocybin und LSD sowie der Neurotransmitter Serotonin zu den Tryptaminen. DMT ist dem Serotonin ähnlich und dockt hauptsächlich an einen bestimmten Serotoninrezeptor an. Dort sorgt es für die Ausschüttung von Serotonin, das Halluzinationen auslöst. Die psychoaktiven Effekte werden viel intensiver empfunden als bei Psilocybin, LSD oder Ketamin.

Konsumenten berichten von synästhetischen Erfahrungen und lebendigen visuellen Halluzinationen. Bei höheren Dosen sehen sie sich schnell bewegende, mehrdimensionale kaleidoskopische Bilder. Andere haben das Gefühl, eine andere Dimension zu betreten, und berichten sogar davon, fremden Wesen zu begegnen. Terence McKenna etwa nannte diese zwergartigen Wesen »Maschinenelfen«.

Wer Ayahuasca trinkt, durchlebt oft seine intimsten emotionalen Erinnerungen, was mit euphorischen oder panischen Gefühlen einhergehen kann. Eine Studie zeigte, dass Menschen 24 Stunden nachdem sie Ayahuasca getrunken haben, achtsamer über sich und ihre Umgebung nachdachten als vor der Einnahme. Die meisten müssen sich während der Ayahuasca-Erfahrung übergeben, manche erleiden zusätzlich oder stattdessen Durchfall. Noch ist nicht genau bekannt, woran die Magen- und Darmempfindlichkeiten liegen.

»Nichts bereitet einen Menschen auf das vor, was bei der Einnahme von Ayahuasca auf ihn zukommt«, meint der Ayahuasca-Forscher Jordi Riba von der Universität Maastricht in den Niederlanden. »Ein Ayahuasca-Erlebnis ist so anders als normale Realität. In unserem täglichen Leben haben wir uns angewöhnt, Gefühle zu unterdrücken, Schwieriges oder Schmerzhaftes von uns wegzuschieben. Unter Ayahuasca ist es nicht möglich, eine Grenze zwischen uns und unseren Gefühlen zu ziehen. Da fühlt man alles tief und deutlich.«

Forscher spekulieren, dass DMT auch natürlich im menschlichen Gehirn vorkommt, was es zu einem Neurotransmitter machen würde. Erwiesen ist das bisher jedoch nicht. Im Gehirn von frei herumlaufenden Nagetieren haben Wissenschaftler DMT gefunden – und zwar in der Zirbeldrüse. Interessanterweise ist die Zirbeldrüse der Ort, an dem der Philosoph René Descartes im 17. Jahrhundert den Sitz der Seele vermutete. Im menschlichen Blut wies der Nobelpreisträger Julius Axelrod außerdem Enzyme nach, die an der Produktion von DMT beteiligt sein können. Es gibt bisher nur Spekulationen darüber, welche Rolle körpereigenes DMT im menschlichen Gehirn spielen könnte.

Therapeutischer Nutzen

Es ist nicht klar, ob DMT therapeutisch eingesetzt werden kann. Eine Tierstudie zeigte, dass DMT bei Ratten depressives und ängstliches Verhalten reduzierte. Einige Studien an Patienten legen nahe, dass man mit Ayahuasca Depressionen lindern und Suchterkrankungen behandeln könnte. Mediziner sind sich allerdings nicht sicher, ob diese therapeutischen Effekte schlicht den MAO-Hemmern zu verdanken sind, die bereits als Wirkstoff in Antidepressiva vorkommen. Es fehlen derzeit systematische klinische Studien mit DMT an Menschen mit psychischen Erkrankungen, bei denen man einen Placeboeffekt ausschließen kann.

Risiken

Während eines DMT-Rauschs kann es zu erhöhter Herzfrequenz, erhöhtem Blutdruck, erweiterten Pupillen, schnellen Augenbewegungen und Schwindel kommen. DMT macht – wie viele andere psychedelische Drogen – körperlich nicht abhängig. Eine psychische Abhängigkeit von der Droge zu entwickeln, ist auch unwahrscheinlich. Der Konsument bekommt nicht ständig Lust auf mehr DMT – im Gegensatz zu Drogen wie Ketamin oder Kokain.

Für gesunde Menschen besteht das größte Risiko von DMT darin, einen schlechten Trip (»Bad Trip«) durchzumachen – denn DMT ist eine der stärksten halluzinogenen Drogen, die es gibt. Terence McKenna nannte sie etwa »das stärkste der Menschheit und der Wissenschaft bekannte Halluzinogen«. Im Rahmen eines Experiments am University College London berichteten 13 Freiwillige während des DMT-Rauschs von ähnlichen Gefühlen wie Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben. Insgesamt haben rund sechs Prozent der Menschen, die schon einmal DMT konsumierten haben, eine schwierige oder negative Erfahrung mit der Droge gemacht.

Menschen, die unter Psychosen leiden, laufen zudem Gefahr, ihre Symptome durch Halluzinogene zu verschlimmern. Man vermutet auch, dass Ayahuasca – wie viele andere psychoaktive Substanzen – psychische Störungen bei Menschen mit einer Veranlagung dafür begünstigen kann. So berichtet eine Fallstudie von einem argentinischen Mann, der direkt nach einer Ayahuasca-Zeremonie eine psychotische Episode durchmachte. Der Vater des Patienten litt unter einer bipolaren Störung.

Eine besondere Gefahr besteht außerdem für Menschen, die Antidepressiva, Johanniskraut oder andere serotoninhaltige Mittel einnehmen. Alle diese Substanzen erhöhen den Serotoninspiegel. Bei gefährlicher Anhäufung des Neurotransmitters Serotonin kann es zum so genannten Serotoninsyndrom kommen. Dabei treten starke Muskelzuckungen auf, die in schlimmen Fällen die Atemmuskulatur einbeziehen und so zum Tod führen können.

In der ersten Fassung des Artikels war fälschlich von der Stadt »Quito« sowie »Elfenmaschinen« die Rede; es handelt sich aber um die Stadt »Iquitos« und Maschinenelfen. Wir bedanken uns für die Hinweise und bitten, die Fehler zu entschuldigen.