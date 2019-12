Bewegung: Zehn Sportarten - und für wen sie gut sind

Laden... © BartekSzewczyk / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Früher waren wir alle Marathonläufer

»Mehr Sport treiben« ist ein Vorsatz, den viele Menschen hegen. Bloß: welchen? Nicht jeder ist für Laufen, Schwimmen oder Radeln zu begeistern – unter Umständen ist das auch nicht unbedingt gesund für ihn oder sie. Zum Glück gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, sich zu bewegen. Anbei ein kleiner Überblick.

Die natürlichste Form der Fortbewegung ist Gehen – und Laufen. Denn wenn Gefahr droht, muss man schnell sein. Unsere Anatomie, etwa Füße, Becken, Wirbelsäule, und unser Gleichgewichtssinn sind eigentlich perfekt auf das Laufen angepasst. Außerdem haben wir einen erheblichen Vorteil gegenüber Tieren wie Antilope und Gepard, der uns zu Langstreckenläufern macht: Wir können über die Haut schwitzen und überhitzen darum nicht. Als wir noch als Nomaden lebten, legten wir täglich ungefähr eine Marathonstrecke (etwa 42 Kilometer) zurück. »Das entspricht der evolutionär angepassten Laufstrecke für einen normalen Menschen«, sagte Sportmediziner und Buchautor Christoph Raschka dem »Focus«. Trotzdem ist Laufen heutzutage nicht für jeden die richtige Bewegungsform. Bei Übergewicht und Gelenkbeschwerden empfehlen Sportmediziner eher Walking, Schwimmen oder Radfahren. Sofern sie nicht überhandnimmt, hat die hohe Belastung aber auch positive Effekte: Ein Team um Juan Del Coso von der Universidad Camilo José Cela in Madrid fand heraus, dass die Läuferinnen und Läufer in seiner Studie deutlich steifere und damit stabilere Knochen hatten als nicht laufende Probanden. In diesem Fall gilt offenbar das Prinzip »Viel hilft viel«: So war die Knochendichte von Marathonläufern noch höher als die von Halbmarathon- oder Zehn-Kilometer-Läufern. Trotzdem sollte man nicht übertreiben. Fehl- oder Überbelastung kann zu Problemen wie dem »Läuferknie« oder einem Übertrainingssyndrom führen. Für Menschen, die das Laufen auf Grund einer Kniegelenksarthrose aufgeben müssen, könnte ein Cross-Trainer eine Alternative sein: Die elliptischen, vom Gerät geführten Bewegungen erlauben ein Lauftraining ohne Stoßbelastungen.

Wie viel sollten wir gehen, damit es uns gut geht?

So wie wir es im Alltag praktizieren, ist Gehen zwar keine Sportart, aber eine gesunde Form der Fortbewegung. Die WHO empfiehlt, täglich 10 000 Schritte zu tun. Dieser Wert beruht allerdings nicht auf wissenschaftlichen Studien, sondern wurde von einer japanischen Schrittzählerfirma willkürlich festgelegt. Bis heute streiten Ärzte und Forscher darüber, welche Schrittzahl die gesündeste ist. Ein Team von der Harvard Medical School will herausgefunden haben, dass schon ungefähr 4400 Schritte pro Tag das Sterberisiko von älteren Damen in den USA erheblich gesenkt hatten. Andere Forscher halten selbst 10 000 Schritte am Tag für zu wenig. Mindestens 15 000 müssten es sein, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Übergewicht vorzubeugen, sagt ein Team der University of Warwick. Gleich, welcher Zahl man Glauben schenkt: Wir gehen zu wenig. Laut einer Studie der Stanford University, bei der Forscher weltweit Daten von Schrittzählern auswerteten, legt jeder Mensch im Schnitt 4961 Schritte am Tag zurück. Das sind, je nach Körpergröße, um die drei Kilometer. Büroangestellte, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, kommen aber häufig nur auf 2000 bis 3000 Schritte. Eigentlich ist aber weniger die Schrittzahl als das Tempo entscheidend. Um Herz und Kreislauf etwas Gutes zu tun, sollte man ruhig einmal außer Atem und ins Schwitzen kommen; dann ist Gehen durchaus Sport. Walking kann zum Beispiel die Beweglichkeit von Menschen, die unter Rheuma oder Arthrose leiden, verbessern. Der schonende Sport versorgt die Knorpel mit Gelenkflüssigkeit und kann die Beschwerden lindern.

Nordic Walking | Effektiv und schonend zugleich.

Wanderer und Skilangläufer gehen schon seit Jahrzehnten »am Stock«. Laut der International Nordic Walking Federation (INWA) war die finnische Sportlehrerin Leena Jääskeläinen die Erste, die ihren Schülern beim schnellen Gehen Stöcke in die Hände drückte und feststellte, dass diese Art der Bewegung ein ideales Ganzkörpertraining ist. Heute weiß man, dass etwa 90 Prozent der Körpermuskulatur beteiligt sind. Jääskeläinens Landsmann Mauri Repo nahm die Technik 1979 in seine Trainingspläne für Cross-Country-Skiläufer auf und definierte damit eine neue Sportart: das Nordic Walking. Das Abdrücken mit den Stöcken trainiert die Brust-, Schulter- und Armmuskulatur und entlastet zugleich die Gelenke. Damit ist der Sport ideal für Menschen mit Übergewicht. Auch ältere Menschen profitieren davon, denn die Stöcke geben Sicherheit. Ein Team um Bastiaan Bloem von der niederländischen Radboud-Universität verordnete Parkinsonpatienten ein sechswöchiges Nordic-Walking-Trainingsprogramm. Danach waren sie deutlich schneller, konnten besser loslaufen und berichteten von einer höheren Lebensqualität. Mit genügend Tempo und der richtigen Technik ist Nordic Walking sogar ein echter Fettburner: Man verbraucht 20 bis 55 Prozent mehr Kalorien als beim Walken ohne Stöcke.

Schnelles Radeln verlängert das Leben

Vom Radeln bekommt man nicht nur stramme Waden, sondern reduziert auch sein Risiko für Fettleibigkeit und Diabetes. Wer regelmäßig radelt, baut Fett ab und Muskeln auf. Und je mehr Muskeln man hat, desto mehr Energie verbrennt man – selbst wenn das Rad mal im Keller bleibt. Der regelmäßige Tritt in die Pedale kurbelt außerdem den Kreislauf an, stärkt Herz- und Atemmuskulatur und ist gelenkschonender als Laufen, denn das Körpergewicht wird ja vom Fahrrad getragen. Eine ungünstige Sitzposition oder Fahrradgeometrie kann allerdings Verspannungen und Schmerzen hervorrufen. Durch exzessives Radfahren kann sich außerdem die Muskulatur, die für die Streckung der Hüfte und das Beugen des Knies zuständig ist, verkürzen. Das kann Schmerzen in Oberschenkeln, Knie und Waden verursachen. Regelmäßiges Dehnen der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur kann dem entgegenwirken. Ein dänisches Forscherteam beobachtete die Fahrgewohnheiten von mehr als 5000 herzgesunden Kopenhagenern im Alter von 21 bis 90 Jahren. 18 Jahre später stellten sie fest: Schnell radelnde Männer waren im Schnitt 5,3 Jahre älter geworden als gemütlichere Radler. Bei den Frauen betrug die Differenz 3,9 Jahre. Aus ihren Ergebnis folgern die Forscher, dass weniger die Dauer als die Intensität des Radelns einen positiven Effekt auf die Lebenserwartung hat. Aber egal, ob schnell oder langsam: Einen Helm sollte man beim Radfahren in jedem Fall tragen, sonst kann es unter Umständen viel zu schnell vorbei sein.