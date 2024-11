Marsrover: An den Hängen von Aeolis Mons

Marspanorama

Seit mehr als zwölf Jahren durchfährt der Marsrover Curiosity die Abhänge des über fünf Kilometer hohen Berges Aeolis Mons im Einschlagkrater Gale. Mittlerweile hat der Rover mehr als 33 Kilometer Fahrstrecke zurückgelegt, obwohl das Terrain nicht immer einfach für das sechsrädrige Fahrzeug ist.

Dieses Bild ist ein Ausschnitt aus einem Panorama, das der Rover am 2. November 2024 aufgenommen hat. Im Vordergrund sind viele scharfkantige Felsbrocken sichtbar, die Hügel im Hintergrund zeigen eine ausgeprägte Schichtung. Sie belegt, dass Aeolis Mons über lange Zeiträume hinweg durch die Ablagerungen von Gesteinsschichten entstand, er also aus Sedimentgesteinen besteht. Hier finden Sie das vollständige Panorama. Das Bild wurde so verarbeitet, wie die Szene vom menschlichen Auge gesehen würde, befände man sich auf dem Roten Planeten.