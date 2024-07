Warkus' Welt: Kann gut sein schlecht sein?

Matthias Warkus stellt Gibt es vernünftige Rassisten? Hat nicht nur der Ärger unseres Vorgesetzten eine Ursache, sondern auch alles andere auf der Welt? Und was ist eigentlich Veränderung? Der Philosophstellt in seiner Kolumne »Warkus’ Welt« philosophische Überlegungen zu alltäglichen Fragen an.

Sind Sie gerne gut? Nicht in dem Sinne, dass Sie Aufgaben besonders vorbildlich erledigen oder im Wettbewerb mit anderen besser abschneiden, sondern im moralischen Sinne: Sind Sie gerne ein guter Mensch?

Im ersten Moment scheint das eine seltsame Frage zu sein. Wer freut sich nicht darüber, Gutes zu tun? Und umgekehrt: Wer möchte schon böse sein? Dem deutschen Sprachgebrauch zufolge ist es allerdings durchaus möglich, jemandem einen Vorwurf daraus zu machen, dass er gut sein möchte. Die steile und weitgehend ungebremste Konjunktur des Begriffs »Gutmensch« seit 1990 ist ein Indiz dafür. In die gleiche Kerbe schlägt das etwas altmodischere Wort »moralinsauer«, das eine übertrieben moralisierende Person bezeichnet – abwertend, wohlgemerkt. Wie lässt es sich erklären, dass aus etwas, das vermutlich die meisten Menschen sein möchten, ein Schimpfwort geworden ist?

Natürlich kann es sein, dass ein Wort als bloße Hülse oder Floskel verwendet wird. Nehmen wir an, jemand schüttet im Park seine Grillasche auf die Wiese und jemand anderes macht ihn darauf aufmerksam, dass dies nicht nur verboten, sondern auch in vielerlei Hinsicht schlecht ist. Wenn der Übeltäter die Person, die ihn zurechtweist, in dieser Situation als »Gutmensch« beschimpft, steht dahinter sicher keine vertiefte Auseinandersetzung mit den Grundfragen moralischen Handelns, sondern vielmehr das Bedürfnis, Kontra zu geben.