Warkus' Welt: Am Ende aller Argumente

Matthias Warkus stellt Gibt es vernünftige Rassisten? Hat nicht nur der Ärger unseres Vorgesetzten eine Ursache, sondern auch alles andere auf der Welt? Und was ist eigentlich Veränderung? Der Philosophstellt in seiner Kolumne »Warkus' Welt« philosophische Überlegungen zu alltäglichen Fragen an.

Kein Mensch gehört einem anderen Menschen, so wie jemandem ein Auto, eine Kuh oder ein Grundstück gehört. Das ist, so möchte ich vermuten, überwältigender Konsens, auf jeden Fall ist es geltendes Recht. Historisch gesehen ist diese Ansicht allerdings ein junges Phänomen: So endete etwa die legale Sklaverei in den USA nach einem langen und konfliktreichen Prozess, der letztlich zu einem blutigen Bürgerkrieg führte, erst 1865. In Brasilien wurde sie sogar erst 1888 abgeschafft. Das vermutlich letzte lebende Kind eines nordamerikanischen Sklaven, Dan Smith, ist erst im Oktober 2022 in Washington verstorben. Die weniger drastische, aber bereits im 18. Jahrhundert durchaus mit Sklaverei gleichgesetzte Institution der Leibeigenschaft endete in Deutschland ebenfalls erst im Laufe des 19. Jahrhunderts.

Dies kann verwundern, waren doch vor 1800 schon Ideen populär geworden, die der Praxis widersprachen, dass Menschen anderen gehören und von ihnen legal völlig willkürlich behandelt werden dürfen. Mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und später der »Bill of Rights« der US-Verfassung (im Jahr 1776 beziehungsweise 1791) und der französischen Erklärung der Menschenrechte im Jahr 1789 erlangten Sätze wie »Menschen (oder: Männer) werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es« offiziellen Charakter. Diese Vorstellungen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits eine lange Wirkungsgeschichte hinter sich, waren also nicht neu. Wie man es auch dreht und wendet: In weiten Teilen der Welt existierte die Vorstellung von Freiheit und Gleichheit aller Menschen also über viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, hinweg parallel zu legaler Sklaverei und Leibeigenschaft.

Geht man bis ins 17. Jahrhundert zurück, findet man diesen Widerspruch geradezu persönlich in dem englischen Philosophen John Locke (1632–1704) verkörpert. Er entwickelt zum Thema Sklaverei eine Lehrmeinung, der zufolge es nur in einem einzigen, sehr eng umgrenzten Fall gerechtfertigt ist, dass Menschen andere versklaven. Dieser Fall tritt dann ein, wenn die Verteidiger in einem gerechten Krieg einen der Aggressoren gefangen nehmen. Der Angreifer dürfte laut Locke in diesem Fall legitim getötet werden; verzichten die Verteidiger jedoch darauf, wird der Verschonte damit zu ihrem Sklaven.