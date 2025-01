Die fabelhafte Welt der Mathematik: Sind Katzen eine Flüssigkeit?

© Катерина Давыдова / Stock.Adobe.com (Ausschnitt) Kätzchen | Junge Tiere sind meist wilder als erwachsene. Deshalb dauert es länger, bis Jungtiere ihre Form optimal an ihre Umgebung angepasst haben.

»Die Relaxationszeit hängt aber auch vom Behältnis ab«, erklärte Fardin. So haben Katzen meist kein Problem damit, sich auf dem Schoß ihres Besitzers zu entspannen und wie ein zähflüssiges Fluid auszudehnen. In einer Box, in der sie zum Tierarzt transportiert werden, kann das jedoch völlig anders aussehen. Auch bei Flüssigkeiten wie Wasser hängt die Relaxationszeit von der Umgebung ab. Zum Beispiel bildet Wasser auf abweisenden Flächen wie Teflon Tröpfchen, während es auf anderen Oberflächen sofort zerfließt.

Insgesamt lasse sich sagen, dass die Relaxationszeit von erwachsenen Katzen zwischen einer Sekunde und einer Minute beträgt, schreibt Fardin in seiner bei der Fachzeitschrift »Rheology Bulletin« erschienenen Arbeit. Damit lässt sich die Deborah-Zahl berechnen: Wenn sich eine Katze beispielsweise innerhalb von fünf Sekunden in einen kleinen Pappkarton quetscht und man sie dabei eine Minute lang beobachtet, dann beträgt De = 0,0833... Das ist deutlich kleiner als eins; in diesem Fall zeigt die Katze also eindeutig flüssiges Verhalten.

Wie Fardin in seinem Fachaufsatz herausarbeitet, teilen Katzen weitere Eigenschaften mit Flüssigkeiten. Zum Beispiel weisen sie eine Fließspannung auf; man muss also ein Minimum an Kraft aufwenden, bevor sie aus einem Behältnis fließen. Gleiches gilt zum Beispiel für Ketchup in einer Flasche, die man vor dem Ausgießen erst schütteln muss. Zudem passen Katzen ähnlich wie ein Fluid ihren Körper so an ein Behältnis an, in das sie sich hineinquetschen, dass sie es vollständig ausfüllen.