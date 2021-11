Vierte Welle: Warum eine Impfpflicht jetzt sinnvoll ist

Zweitens könnte man erneut versuchen, mit dosierten Maßnahmen knapp unterhalb des Belastungslimits der Kliniken durch den Winter zu kommen. In diesem Zusammenhang steht zum Beispiel ein »Lockdown für Ungeimpfte« zur Debatte. Eine solche Strategie wäre ein sehr schwieriger Balanceakt, den man über Monate durchhalten müsste. Ob die Impfquote dadurch nennenswert steigen würde, ist zudem völlig offen, und im Gesundheitssystem würde das wohl auch nicht viel weniger Schaden anrichten als eine totale Überlastung.

Eine Niedriginzidenzstrategie – Variante Nummer drei – würde dieses Problem beheben, allerdings um den Preis sehr einschneidender Maßnahmen über Monate hinweg. Und ohne nennenswert steigende Impfquoten müsste man dasselbe im kommenden Jahr wiederholen.

Bleibt Strategie vier: eine Impfpflicht. Ursprünglich auf eine freiwillige Impfkampagne zu setzen, war sicherlich der richtige Weg. Doch unter den aktuellen Umständen ist die Entscheidung für oder gegen eine Coronaschutzimpfung nicht mehr Privatsache, weil die Weigerung potenzielle Konsequenzen hat, die weit über die eigene Gesundheit hinausgehen.

Es gilt, all jene zu schützen, welche sich selbst nicht schützen können, Kliniken, Schulen, Kindergärten zu entlasten und das öffentliche Leben mit so wenig Einschränkungen wie möglich fortzuführen, um unter anderem die Wirtschaft stabil zu halten. Eine Impfpflicht kann das. Man müsste sie vermutlich – mangels anderer Wahl – an deutliche Kontaktbeschränkungen koppeln, bis die höheren Impfquoten Wirkung zeigen. Ein Blick in andere Länder mit hohen Impfquoten spricht wie die Zahlen aus Deutschland dafür, dass sich auf diese Weise zumindest ein Teil der vierten Welle noch entschärfen lässt.