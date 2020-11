Autismus: Ich bin nicht falsch, ich bin nur anders

Gehirn&Geist: Frau Lipinski, was hat Sie dazu bewogen, einen Ratgeber für Erwachsene mit Autismus zu schreiben? Man sollte meinen, dass es bereits einiges dazu auf dem Markt gibt.

Silke Lipinski: Leider nicht! Es gibt jede Menge Fachliteratur für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe an autobiografischen Erfahrungsberichten. Was bislang fehlte, war ein Ratgeber für Betroffene, der Grundlagen in einfacher Sprache vermittelt und gleichzeitig die Dinge klar benennt. Autisten, die gerade eine Diagnose bekommen haben, werden dabei mit einer Fachwelt konfrontiert, die sehr unpersönlich über sie spricht. Auf der anderen Seite steht das eigene Erleben. Für viele ist der schroffe Zusammenprall frustrierend und beängstigend. Ich möchte verständlich vermitteln: Was bedeutet die Diagnose eigentlich für den Einzelnen, und was kann der Person helfen?…