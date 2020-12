Medizin: Verwickelte Immunantwort

Ärzte empfehlen Schwangeren und Älteren, chronisch Kranken und medizinischem Personal in der Regel die saisonale Grippeschutz­impfung. Diese wird jedes Jahr neu angepasst, damit der Organismus aktuell grassierende Virenstämme bestmöglich bekämpfen kann. Hierfür müssen Forscher verstehen, auf welche Weise wiederholte Impfungen das Immungedächtnis des Körpers prägen. Ein Team um Jackson Turner von der Washington University School of Medi­cine in St. Louis hat nun detailliert untersucht, wie die menschliche Körperabwehr auf saisonale Grippeschutzimpfungen reagiert. Dabei ging es speziell um den Beitrag der so genannten B-Lymphozyten – das sind Immunzellen aus der Gruppe der weißen Blutkörperchen.

B-Zellen bilden im Körper mikroskopisch sichtbare, kugelförmige Ansammlungen namens Lymphfollikel. Diese werden während einer Infektion zu so genannten Keimzentren, in denen sich Immunzellen vermehren und ausreifen. In der Folge entstehen unter anderem B-Gedächtniszellen, die es dem Organismus erlauben, jederzeit rasch Antikörper gegen Krankheits­erreger zu bilden, die er schon einmal erfolgreich bekämpft hat. Die Vorgänge in den Keimzentren sind immens wichtig für das Immungedächtnis.

Die von den B-Lymphozyten hergestellten Antikörper liefern den bedeutendsten Beitrag zu einer Immunität gegenüber Grippeviren. Jede B-Zelle produziert zunächst einen bestimmten B-Zell-Rezeptor (BCR), der in der Zellmembran sitzt. Mit dessen Hilfe erkennt die Zelle jeweils ein ganz spezielles Antigen, etwa einen Bestandteil eines Virusproteins. Die enorme Vielfalt der B-Lymphozyten im Körper mit ihren individuell verschiedenen BCR-Molekülen sorgt dafür, dass der Organismus auf ein äußerst breites Spektrum von Krankheitserregern reagieren kann. B-Lymphozyten, die noch keinen Kontakt mit ihrem Antigen hatten, heißen naive B-Zellen. Koppeln sie über ihren BCR erstmals an das Antigen, wandern sie zu einem Keimzentrum in den Lymphknoten oder der Milz und vervielfältigen sich dort. Die Abkömmlinge erzeugen Antikörper, welche die gleiche Zielstruktur erkennen wie zuvor der BCR …