Analyse alter Gene: Herodot erzählte Quatsch über Etrusker

Tatsächlich, so die Auswertung der in »Science Advances« veröffentlichten Analyse, unterscheiden sich die sonst so anders wirkenden Etrusker gar nicht auffällig von ihren zeitgenössischen Nachbarn.

Das Team hatte dazu die Erbgutspuren von 82 Menschen untersucht, die im weiteren etruskischen Einflussgebiet zwischen 800 vor und 1000 nach der Zeitenwende gelebt hatten. Wie bei anderen Stämmen der Gegend ist im Erbgut der Etrusker in der Eisenzeit die typische Mischung der Menschen zu erkennen, die nach der Jungsteinzeit große Teile Europas besiedelten. So ähnelten die Etrusker auch den Latinern weiter südlich auf dem Stiefel – der Region, in der später die Stadt Rom entstehen sollte. Typisch ist ebenfalls die Beimischung von aus der östlichen Steppe stammenden Gensignaturen: Sie ist im Zuge einer dynamischen Einwanderungswelle von Menschen aus den Steppenlandschaften im Norden des Kaspischen Meers nach ganz Europa gelangt. Diese Welle hatte die früheren Bewohner Europas nach und nach ersetzt und neue Kulturen wie die Schnurkeramiker hervorgebracht.

Neben den Steppengenen zeigen die Gene der Etrusker den für die Zeit und Region typischen Mix aus zentraleuropäischen, nordafrikanischen und nahöstlichen Genen. Die Forscher finden dagegen keinen Beleg dafür, dass die Etrusker – wie von Herodot und verschiedenen Theoretikern angenommen – aus Anatolien oder der Ägäis stammen. Wie bei den anderen Stämmen Italiens änderte sich das Erbgut dann deutlich mit dem Aufkommen des Römischen Reichs: Nun mischen sich viele weitere Einflüsse aus dem Osten des Imperiums in den lokalen Genpool; wahrscheinlich eine Folge der größeren Mobilität der Menschen in dieser Zeit, die etwa Soldaten oder Sklaven aus dem östlichen Mittelmeer nach Italien brachte. Im frühen Mittelalter schließlich sieht man auch in den Genen in der Toskana einen weiteren, neuen Einfluss: Erbgut aus dem Norden, unter anderem durch die Germanen und Langobarden, die das Ende des Imperiums begleiten.