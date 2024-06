Artenschutz: Sauna soll Frösche retten

Zu den größten Gefahren für die globale Artenvielfalt gehört der Chytridpilz (Batrachochytrium dendrobatidis), mit dem sich Froschlurche infizieren und der weltweit wahrscheinlich schon mehrere Dutzend Spezies ausgerottet hat. Auch in Australien wurde der Erreger eingeschleppt und befällt dort zahlreiche Arten. Um die Frösche zu besser zu schützen, haben Wissenschaftler um Anthony Waddle von der Macquarie University eine einfache, aber effektive Methode entwickelt: Sie ermöglichen den Amphibien eine Art Saunabesuch, die den Fröschen hilft, die Pilze zu bekämpfen.

Das Team hat aus leicht zugänglichen Materialien wie Ziegel- und Betonsteinen oder Kunststoffteilen einfache Wärmeschutzräume gebaut, welche die Frösche nutzen können – etwa um zu ruhen oder sich vor Fressfeinden zurückzuziehen. Diese Bauwerke heizen sich zudem leicht auf und speichern die Wärme, so dass die Temperaturen auch nachts oder in kühleren Phasen darin höher liegen als außerhalb davon. Tests von Waddle und Co hatten auch gezeigt, dass die Frösche höhere Temperaturen suchen: Die Wärmeschutzräume locken sie also tatsächlich an.

Entsprechende Versuche unter verschiedenen Temperaturniveaus zeigten, dass die Wärme aktiv bei der Bekämpfung der Pilzinfektion hilft: Bei Werten zwischen 26 und 31 Grad Celsius waren die Frösche deutlich geringer mit dem Pilz belastet als Artgenossen bei konstanten 19 Grad Celsius. Die Wärmebehandlung schützte zudem nachhaltig: Nach zwei Wochen wurde ein Teil der befallenen Frösche erneut infiziert. Diese Tiere überlebten 23-mal häufiger als eine Vergleichsgruppe, die zuvor nur Wärme genossen hatte, aber nicht vom Pilz befallen worden war.