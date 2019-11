Pikante Toilettensprüche: »Bekanntschaft mit geilem Jüngling gesucht«

Der öffentliche Raum war männlich dominiert

Die Orte, an denen Claudelin die Kritzeleien sammelt, sind für die Allgemeinheit zugänglich, zumindest für die männliche. Häufig sind es einfache Pissoire in Parks oder an Plätzen in der Stadt, andere Einträge stammen aus Cafés, den Zuschauertoiletten der Oper oder von Bahnhofsklos. Dass Toiletten als Treffpunkt dienten, sei nicht ungewöhnlich, sagt Thomas Wimark, Kulturgeograf an der Universität Stockholm. Er hat sich in seiner Forschung auf die Bedeutung von Orten für gesellschaftliche Minderheiten spezialisiert, historisch sowie in der Gegenwart. »Die Toiletten sind gleichzeitig öffentlich und privat«, erklärt er. »Jeder hat Zugang, und man kann mehr oder weniger ungestört sein.« Grundsätzlich sei aber die ganze Stadt selbst ein potenzieller Treffpunkt gewesen, viel stärker als heute. »Die normale Arbeiter- und Mittelschicht wohnte auf sehr engem Raum. Manchmal wurde das einzige Zimmer der Wohnung auch noch vermietet. Es gab dort keine Privatsphäre.« Gleichzeitig war der öffentliche Raum männlich dominiert, den Platz der Frau sah man daheim.

Kungsträdgården in Stockholm | Auf diesem Platz inmitten der Hauptstadt Schwedens standen vor rund 100 Jahren öffentliche Toiletten, deren Wände mit eindeutigen Gesuchen und Angeboten für sexuelle Kontakte unter Männern beschriftet waren.

Wer die Männer sind, deren Kritzeleien Claudelin dokumentiert, weiß man nicht. »Die meisten Einträge sind völlig anonym«, sagt Michaela Carlberg. Doch eine Gruppe fällt besonders auf: Soldaten. Claudelin bewegte sich auf seinen Klotouren überwiegend in den Vierteln rund um das Hallwylsche Herrenhaus, wo er arbeitete und das heute noch an einer von Stockholms besten Adressen liegt – auf der Grenze zwischen den Stadtteilen Norrmalm und Östermalm. In der Nähe davon gab es sowohl einen Marinestützpunkt als auch einen Standort der Garde. »Gerade Gardisten und Marinesoldaten sind in den Kritzeleien populär«, sagt Carlberg. »Vor allem wegen der Uniformen. Die Gardisten trugen Blau mit hohen Stiefeln, das fand man sehr schick. Die Marine war komplett in Weiß gekleidet.«