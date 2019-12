Immunsystem: Ein Mantel, der Viren gefährlicher macht

Die zentrale Frage, die Ezzat und sein Team sich stellten, lautete: Können Viren, ähnlich wie Nanopartikel, die Ausbildung von Fibrillen beschleunigen? Um das herauszufinden, gaben die Forscher – zunächst im Reagenzglas – Herpesviren zu dem Alzheimerpeptid. Normalerweise dauert es viele Stunden, bis es sich zu Fibrillen zusammenlagert. Doch in Gegenwart der Viren ging es bedeutend schneller. Das Forscherteam beobachtete unter einem Mikroskop, wie sich dort, wo das Peptid sich an die Viren heftete, lange Fasern ausbildeten.

Laden... © Kariem Ezzat, Karolinska Institutet (Ausschnitt) Die Proteincorona | Gibt man ein Virus (gelb) in eine biologische Flüssigkeit (zum Beispiel Blutplasma), so binden sie darin befindliche Proteine (rot und blau dargestellt) an ihre Oberfläche. Dies kann ihnen das Andocken an die Rezeptoren (grün) auf einer Zielzelle (englisch: target cell) erleichtern. Außerdem dient die Virusoberfläche manchen Proteinen als Katalysator: Sie vernetzen sich schneller und bilden Fibrillen (amyloid fibrils).

Motiviert von dieser Beobachtung wollte das Team nun herausfinden, ob Viren wohl auch in einem lebenden Organismus die Vernetzung von Peptiden – und somit womöglich die Entstehung von Alzheimer – beschleunigen könnten. Darum spritzen die Forscher Labormäusen Herpesviren direkt ins Gehirn. Und tatsächlich: Die Tiere entwickelten schneller Alzheimerplaques als nicht infizierte Mäuse.

Was war eigentlich zuerst da: das Virus oder die Fibrillen?

Das könnte auch außerhalb von Laborexperimenten eine Rolle spielen. In den Proteinablagerungen im Gehirn von Alzheimerpatienten findet man oft das Erbgut von Bakterien und Viren, zum Beispiel von Herpes simplex Typ 1. Das ist jenes Virus, das uns unangenehme Bläschen an den Lippen bescheren kann. Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung weltweit tragen es mit sich herum – und merken oft nichts davon. In manchen Fällen kann das Herpesvirus jedoch in unser Nervensystem gelangen und eine Entzündung des Gehirns auslösen. Das äußert sich bei den Betroffenen ähnlich wie die Alzheimerkrankheit. Bei Patienten, die sowohl Herpesviren als auch Beta-Amyloid-Plaques im Gehirn haben, drängt sich daher die Frage auf, was eigentlich zuerst da war: das Virus oder die Fibrillen?

Ezzat meint: »Darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Wir glauben, dass sich die Fibrillen bei Alzheimererkrankten auf zwei Arten ausbilden. Zum einen durch eine spontane Aggregation des Peptids, was wahrscheinlich genetisch bedingt ist. Zum anderen wird die Fibrillenbildung aber auch durch das Virus vorangetrieben.«

Wie Studien zeigen, kann eine Herpes-Infektion nicht nur bei Mäusen – wie das Team um Ezzat beobachtete –, sondern auch bei Menschen das Alzheimerrisiko erhöhen. Deshalb glaubt der Forscher, dass es ebenso wichtig ist, den katalytischen Effekt der Viren in den Griff zu bekommen, wie die Alzheimerplaques selbst anzugreifen. In Zukunft wollen er und seine Kollegen daher Antikörper designen, die beides können.

Wer hilft eigentlich wem?

Die Ergebnisse von Ezzat eröffnen nicht nur Ansatzpunkte für neue Impfstoffe und Alzheimermedikamente, sie werfen auch viele weitere neue Fragen auf. Auf Ezzats Vortrag im Rahmen eines Sonderforschungsbereichs, der sich der Erforschung von Peptiden in Körperflüssigkeiten widmet, folgt eine rege Diskussion und eine neue Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe des Virologen Jan Münch vom Universitätsklinikum Ulm. Als Münch zum ersten Mal von der Arbeit der schwedischen Forschergruppe hörte, ahnte er sofort, dass sie von großer Bedeutung für verschiedene Krankheitsbilder sein könnte. Er lud Ezzat ein, seine Ergebnisse in Ulm vorzustellen. Das war im Mai 2018, also etwa ein Jahr, bevor das Team um Ezzat diese schließlich in der Fachzeitschrift »Nature Communications« veröffentlichte.

Laden... © Kariem Ezzat, Karolinska Institutet (Ausschnitt) Kariem Ezzat | Der Forscher hofft, dass das Wissen um die Proteincorona hilft, verschiedene Krankheiten zu besiegen.

Gastgeber Münch will beispielsweise herausfinden, ob auch andere Viren wie etwa das Humane Immundefizienz-Virus (HIV) als Katalysator für die Vernetzung von Peptiden wirken. Denn nicht nur Herpesviren, auch das Aids verursachende HI-Virus kann ins Gehirn wandern und dort großen Schaden anrichten: Es befällt und zerstört Nervenzellen. Das führt zu alzheimerartigen Symptomen – man spricht von Neuro-Aids. Trotz bedeutender Fortschritte in der Behandlung leiden heute 30 bis 50 Prozent der HIV-positiven Menschen unter kognitiven Einschränkungen wie Gedächtnis- oder Konzentrationsstörungen. Diese Symptome lassen sich schwer von der eigentlichen Alzheimerkrankheit unterscheiden. Zumal sich vor allem in Gehirn älterer und mit antiretroviralen Medikamenten behandelter Patienten auch Beta-Amyloid-Fibrillen finden. Ob das HI-Virus die Ausbildung dieser Aggregate beschleunigt, will Münch künftig mit Hilfe seines Teams herausfinden.

Bereits vor einigen Jahren entdeckte der Ulmer Virologe eine andere Art von Teamwork zwischen dem Immundefizienz-Virus und Peptidfibrillen. Das Virus nutzt natürlicherweise im Sperma vorkommende Fibrillen, um besser an seine Wirtszellen – bestimmte Zellen des Immunsystems – andocken zu können. Wie funktioniert das? Normalerweise ist die Oberfläche, also die Membran von Viren, negativ geladen. Genau wie die der Zellen, an die es andocken will. Folglich besteht eine elektrostatische Abstoßung zwischen Zelle und Virus. Die im Sperma herumschwimmenden Fibrillen hingegen sind positiv geladen: Sie können die Abstoßung überbrücken. Das erklärt, weshalb sich HIV vor allem dann überträgt, wenn Sperma und kein Kondom im Spiel ist.

Wahrscheinlich ist das Zusammenspiel von Viren und den Proteinen in ihrer Umgebung also viel komplexer und wichtiger als bisher angenommen. Darum will Münch nun auch die Mäntel anderer Viren in verschiedenen Flüssigkeiten untersuchen. »Sollten die Ergebnisse der Kollegen aus Stockholm auf andere Viren übertragbar sein, so würden verschiedene Körperflüssigkeiten die Infektiosität von Viren verändern. Das könnte ihre Übertragung und die Bekämpfung durch unser Immunsystem beeinflussen.«