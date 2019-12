Umweltkatastrophe: Die große Ölpest

Die Bedenken von Wissenschaftlern und Umweltschützern richten sich vor allem gegen Bolsonaro und Umweltminister Salles. Bei der Ölpest im Nordosten hätte die Regierung mit einer schnellen und koordinierten Aktion – inklusive Ministerien, Bundesstaaten, Gemeinden, der Umweltbehörde Ibama und anderen Einrichtungen – vermeiden können, dass das Öl die Strände erreicht, so die Kritiker. Nämlich, indem sie einen Notfallplan aktiviert, den ein Dekret von 2013 festgelegt hat. »Die Regierung hätte die Schäden kleinhalten können«, sagt der Geowissenschaftler Tiago Marinho von der Bundesuniversität von Pernambuco. Die Regierung versichert Medien gegenüber, dass sie ihre Arbeit machen würde, und behauptet, dass sie den Notfallplan bereits im September aktiviert und schon 900 Tonnen Öl beseitigt hätte.

Aber sie setzte den Plan der Zeitung »Folha de S. Paulo« zufolge erst mehr als 40 Tage später in Kraft, nachdem die ersten Ölflecken aufgetaucht waren. Staatsanwälte, die die neun Bundesstaaten des Nordostens vertreten, wollen gegen den Bund klagen. Suely Vaz de Araújo, ehemaliger Präsident des Ibama, sagte der Zeitung »El País«: »Das Umweltministerium sollte die oberste Autorität bei den Reinigungsarbeiten sein. Aber der Eindruck ist, dass Führung fehlt. Die Bevölkerung kann und muss helfen, aber sie muss angeleitet werden.« Angesichts der Langsamkeit der offiziellen Stellen haben sich tausende Bürger über Whatsapp-Gruppen oder Initiativen von NGOs selbst organisiert und versuchen, den Sand und das Wasser mit ihren eigenen Händen zu reinigen, oft ohne jeden oder nur mit einem einfachen Schutz.

»Die Leute, die am und vom Meer leben, sind bereit, mit bloßen Händen ins Öl zu fassen. Wir geben ihnen die Mindestaurüstung«, sagt die Fischereiingenieurin Lica Sousa von der Organisation »Maracuípe Vive«, außer Handschuhen etwa auch Stiefel und Masken. Die Studentin Camille Azevedo sagt aber: »Es sind mehr Personen, als wir Material haben. Der Staat ist bei dem hier nicht vorne dran. Wenn die Zivilgesellschaft nicht wäre, wären die Strände immer noch voll mit Öl.«

Freiwillige Helfer vergiften sich

Viele der Freiwilligen mussten wegen Vergiftungssymptomen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Atembeschwerden oder Hautausschlag ins Krankenhaus, langfristig ist das Benzol Krebs erregend. Auch wenn sie das Öl, das die Strände erreicht, einsammeln, bleiben chemische Komponenten im Wasser, ohne dass man diese mit bloßem Auge sieht.

Die Umweltkatastrophe wird wahrscheinlich noch in den kommenden Jahren Auswirkungen haben; das Öl kann sowohl die menschliche Gesundheit wie auch das Ökosystem des Meeres dauerhaft schädigen. Der unmittelbare Kontakt führe dazu, dass Meerestiere wie Korallen, Muscheln oder Fische ersticken, so Forscher: »Wegen der Menge an Öl ist es schwierig, die Riffstruktur zu retten. Das, was man am Strand als tot wahrnimmt, ist ein kleiner Teil, im Verhältnis eins zu zehn«, sagt der Biologe André Maia, der im Rahmen seines Projekts »Trilogiabio« Wildtiere aufpäppelt und wieder aussetzt. Weitere Tierarten, die nicht sterben, nehmen das Benzol oder andere Stoffe auf; die ganze Nahrungskette, an deren Ende der Mensch steht, kann vergiftet werden. Weil die Fischzucht und der Tourismus, auf denen die Wirtschaft in weiten Teilen des Nordostens beruht, bedroht sind, kann sich die ökologische leicht in eine ökönomische und soziale Krise ausweiten.

Als neue Ölflecken in Pernambuco und Sergipe aufgetaucht sind, sagte Vizepräsident Hamilton Mourão, der in Abwesenheit von Präsident Jair Bolsonaro die Regierungsgeschäfte führte laut dem Nachrichtenportal G1, dass es keinen verschmutzen Strand im Nordosten mehr gebe. Tourismusminister Marcelo Álvaro Antônio hatte sich in Pernambuco kurz davor mit Vertretern des Tourismussektors getroffen, wo außer Itapuama auch Traumstrände wie Carneiros, Porto de Galinhas, Maracaípe und Muro Alto liegen. Er hat nach Medienberichten die Füße ins Wasser gestreckt und garantiert, dass die ehemals verschmutzten und gereinigten Strände schon wieder zum Baden geeignet wären. Dabei ist noch kein Ende absehbar.