Mittelmeer-Vulkane: Gigantischer Vulkanausbruch am Grund der Ägäis entdeckt

In der südlichen Ägäis brach einst ein gigantischer Unterwasservulkan aus. Ein Forschungsschiff entdeckte am Meeresboden nahe der heutigen Inselgruppe Santorini die bis zu 150 Meter dicke Schicht aus Asche, die bei der enormen Explosion vor 520 000 Jahren abgelagert wurde. Die Explosion war um ein Vielfaches heftiger als jene des Santorini, die um 1600 v. Chr. mutmaßlich die minoische Kultur auf Kreta zerstörte – ihrerseits eine der heftigsten Eruptionen in der Geschichte der Menschheit. Wie eine Arbeitsgruppe um Tim Druitt von der University Clermont-Auvergne in Clermont-Ferrand berichtet, sind die Ablagerungen der als Archaeos-Eruption bezeichneten Vulkanexplosion rund sechsmal so groß wie jene der Minoischen Eruption. Die Entdeckung zeige, dass die Gefahr extrem starker und gefährlicher untermeerischer Vulkanausbrüche in der Region größer sei als bisher vermutet, schreibt das Team in der Fachzeitschrift »Communications Earth & Environment«.

Der prähistorische Ausbruch ging vom Christiana-Santorini-Kolumbo-Vulkanfeld aus, das etwa 120 Kilometer nördlich von Kreta liegt und dessen aktueller Hauptvulkan Santorini bis heute aktiv ist. Vor 520 000 Jahren explodierte ein Vorläufer dieses Vulkans, dessen Gipfel einige hundert Meter unter der Wasseroberfläche lag. Allein die bekannten Ablagerungen haben ein Volumen von rund 90 Kubikkilometern, genug, um ganz Berlin 100 Meter dick zu bedecken. Insgesamt dürfte die Explosion einen Vulkanexplosivitätsindex von sieben erreicht haben, vergleichbar mit der Explosion des Tambora im Jahr 1815.

Wo genau dieser Vulkan lag, ist noch unbekannt. Vermutlich liegt sein Einbruchkrater entweder unter dem modernen Santorini-Vulkan begraben oder einige Dutzend Kilometer südwestlich davon, wo die untermeerischen Ascheschichten am dicksten sind. Der Ausbruch markiert außerdem eine chemische Veränderung im Vulkanfeld: Die Spannungen im Zusammenhang mit der gewaltigen Explosion seien so groß gewesen, dass Magma aus einer neuen Quelle im Erdmantel aufgestiegen sei, das die Vulkane bis heute speist.