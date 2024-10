Stoffwechsel: Lebenserwartung hängt wohl mehr von den Genen ab als vom Essen

Wenig zu essen, verlängert das Leben: Darauf deuten viele Untersuchungen an verschiedenen Tierarten hin. Noch ist nicht vollständig geklärt, welcher molekulare Mechanismus dahinter steckt und wie er sich beim Menschen am besten aktivieren lässt. Eine Studie an Mäusen hat nun abermals bestätigt, dass eine kalorienarme Ernährung den Todeszeitpunkt nach hinten schieben kann – zugleich aber ergeben, dass genetische Faktoren einen größeren Einfluss darauf haben. Fachleute um Gary Churchill vom Jackson Laboratory in Bar Harbor (Maine) berichten darüber im Journal »Nature«.

Churchill und seine Gruppe erhoben Messdaten von rund 1000 Labormäusen. Die Tiere waren so ausgewählt worden, dass sie ein breites Spektrum an genetischer Vielfalt repräsentierten. Das sollte die Verhältnisse in der menschlichen Bevölkerung widerspiegeln und dafür sorgen, dass sich die Ergebnisse besser auf den Menschen übertragen lassen.

Per Zufallslos wies das Team die Mäuse verschiedenen Gruppen zu, die sich in der Nahrungszufuhr unterschieden. Es gab fünf Arten von Diäten: uneingeschränkten Zugang zu Essen, 80 beziehungsweise 60 Prozent der bei unbegrenztem Zugang verzehrten Menge sowie zwei verschiedene Arten des Intervallfastens. Die Nager wurden lebenslang überwacht einschließlich regelmäßiger Bluttests.