Besiedlung der Welt: Wie das Klima die Evolution des Menschen prägte

Karten, die zeigen, wo Menschenformen günstige Bedingungen vorfanden

»Das sind exzellente, sehr gut ausgetüftelte Klimamodelle, die noch dazu alle 1000 Jahre einen Blick in die Lebensräume verschiedener Frühmenschenlinien liefern«, erklärt Mike Petraglia, der im Frühjahr 2022 vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena zum Direktor des australischen Forschungszentrums für Humanevolution an der Griffith University in Brisbane berufen wurde. Der Paläoanthropologe war an der in »Nature« vorgestellten Studie nicht beteiligt, hat die Methoden und Ergebnisse jedoch im selben Fachblatt zusammengefasst. »Diese Lebensraumkarten zeigen auch, welche Regionen für die verschiedenen Menschenlinien geeignet gewesen sein könnten, selbst wenn dort bisher noch keine Spuren von ihnen gefunden wurden«, erklärt Petraglia.

Ottmar Kullmer stimmt Petraglias Einschätzung zu. »Die Simulationen sind sehr spannend und zeigen sehr schön, wie sich die Habitate der verschiedenen Frühmenschen entsprechend den von der Erdachse ausgelösten Klimaveränderungen verlagert haben«, sagt der Paläoanthropologe vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt am Main. »Allerdings handelt es sich um ein Modell, das durchaus von der Realität abweichen kann«, beurteilt Kullmer die neue Studie, an der auch er nicht beteiligt war.

Hintergrund seiner mahnenden Worte sind die riesigen Lücken in den Funddaten der Menschwerdung. So bleiben Fossilien und Steinwerkzeuge in manchen Gebieten gut erhalten und können relativ leicht entdeckt werden. In anderen Regionen lassen Witterung und Bodenverhältnisse die Überreste rasch verfallen. Die Chancen für die Forschenden, dann noch etwas zu entdecken, sind minimal. »Die wenigen Funde liefern uns zwar wichtige Puzzleteile für ein Mosaik der Lebensräume, aber darin klaffen riesige Lücken«, erklärt Kullmer.