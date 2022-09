Artemis-Programm: Helga fliegt zum Mond

Die Mondlandungen des Apollo-Programms sind so lange her, dass sie – wenn man Verschwörungsmythen glaubt – gar nicht stattgefunden haben sollen. Aus heutiger Sicht erscheint es ja auch unglaublich, dass der erste Besuch eines Menschen auf dem Mond im Jahr 1969 zwar immerhin live und in Schwarz-Weiß in die ganze Welt übertragen wurde, die Rechenleistung des Apollo-Steuerungscomputers aber so übersichtlich war, dass der Computer heutigen Handy-Ladegeräten unterlegen ist. Doch jetzt möchte die US-Weltraumbehörde NASA wieder zum Mond und testet mit der Mission Artemis-I den Hin- und den Rückflug zu unserem Erdtrabanten mit völlig neuer Ausrüstung auf dem Stand der heutigen Technik.

Am 29. August 2022 sollte es so weit sein und die Schwerlastrakete Space Launch System (SLS) zum ersten Mal abheben, selbstverständlich vom inzwischen altehrwürdigen Kennedy Space Center in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. Knapp 100 Meter ist diese Rakete hoch. Man müsste also, stünde man darunter, den Kopf arg in den Nacken legen, um ganz oben an der Spitze die kostbare Fracht zu erspähen, die von der Rakete ins All gebracht werden soll: das Orion-Raumschiff. Der erste Startversuch musste jedoch abgebrochen werden.

Geplant ist der Testlauf von Artemis-I folgendermaßen: Die Rakete soll abheben und – ohne zu explodieren – die Orion-Kapsel sicher ins All und gen Mond schicken. Damit ist die Reise für das »Space Launch System« bereits zu Ende. Sobald das Raumschiff entkoppelt ist, wird es in der Erdatmosphäre verglühen. Das Raumschiff Orion dagegen soll in einer Höhe von etwa 100 Kilometern über der Oberfläche eine Runde um den Mond drehen und sich dann etwa 70 000 Kilometer vom Mond entfernen. Anschließend geht es wieder zurück zur Erde. Dort erwarten die Raumkapsel und vor allem ihren Hitzeschild der Eintritt in die Erdatmosphäre, bevor der Flug ein nasses Ende nimmt: Dann nämlich, wenn die Kapsel möglichst unbeschadet in den Pazifischen Ozean plumpsen soll.