Omikron-Subvariante: Warum verbreitet sich die BA.2-Linie schneller als das Original?

Das Team von Ho fand jedoch auch Anzeichen dafür, dass genetische Mutationen, die nur bei BA.2 auftreten, die Art und Weise beeinflussen, wie einige Antikörper die Variante erkennen. Eine Familie von Antikörpern, die sich an einen Teil des Spike-Proteins anlagern, der an Wirtszellen bindet, neutralisiert BA.2 laut dem Team viel weniger wirksam als BA.1. Außerdem sei ein anderer Typ von Spike-Antikörpern tendenziell aktiver gegen BA.2. Und in einer Vorabveröffentlichung vom 15. Februar 2022 unter der Leitung des Virologen Kei Sato von der Universität Tokio wurde festgestellt, dass Hamster und Mäuse, die mit BA.1 infiziert waren, Antikörper produzierten, die weniger wirksam gegen BA.2 waren als gegen BA.1.

Es ist noch nicht klar, was die jüngsten Laborstudien für den Immunschutz gegen BA.2 in der realen Welt bedeuten. Laut Barouch kann man auf Grund der Studie seines Teams keine Aussage darüber machen, ob Menschen, die sich von BA.1 erholt haben, für eine erneute BA.2-Infektion anfällig sind. Er ist jedoch der Ansicht, dass die Daten seines Teams darauf hindeuten, dass dieses Risiko bei BA.2 wahrscheinlich nicht viel höher ist als bei BA.1.

Nachrichtenberichten zufolge haben Forscher in Israel eine Hand voll Fälle identifiziert, in denen Menschen, die sich von BA.1 erholt hatten, mit BA.2 infiziert wurden. Inzwischen haben dänische Forscher mit einer Studie begonnen, um festzustellen, wie häufig solche Reinfektionen auftreten, sagt Troels Lillebaek, Molekularepidemiologe am Staatlichen Seruminstitut in Kopenhagen und Vorsitzender des dänischen Ausschusses für die Risikobewertung von Sars-CoV-2-Varianten. »Wenn es keinen Schutz gäbe, wäre das eine Überraschung, und ich halte es für unwahrscheinlich. In einigen Wochen werden wir Gewissheit haben.«

Virale Eigenschaften

Eine andere Studie über die Verbreitung von Omikron in mehr als 8000 dänischen Haushalten deutet darauf hin, dass der Anstieg von BA.2 auf einen Mix von Faktoren zurückzuführen ist. Die Forschenden, darunter Lillebaek, fanden heraus, dass ungeimpfte, doppelt geimpfte und geboosterte Personen allesamt anfälliger für eine BA.2-Infektion sind als für eine BA.1-Infektion.

Die Tatsache, dass ungeimpfte Personen ebenfalls ein erhöhtes Risiko für eine BA.2-Infektion haben, deutet darauf hin, dass andere Eigenschaften des Virus als die Umgehung des Immunsystems zumindest teilweise für seine erhöhte Übertragbarkeit verantwortlich sind, sagt Lillebaek.

In Dänemark, wo die Impfraten hoch sind, verursacht der Aufstieg von BA.2 bisher keine nennenswerten Probleme, erklärt Lillebaek. Eine vorläufige Studie ergab, dass die Variante offenbar keine schwereren Erkrankungen verursacht als BA.1, auch nicht bei Kindern.