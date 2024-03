Raumfahrt: Keine Zukunft im All?

Die 1960er Jahre gelten als eine Ära der Begeisterung für die bemannte Raumfahrt, aber dem widersprechen Umfragen aus jener Zeit

Überraschenderweise lässt sich Ähnliches über die Anfänge der Monderkundung sagen. Zwar gelten die 1960er Jahre im Rückblick oft als eine Ära der allgemeinen Begeisterung für die bemannte Raumfahrt; dem widersprechen allerdings Umfragen aus jener Zeit, wie der Raumfahrthistoriker Roger Launius in einer 2003 veröffentlichten Analyse feststellte: »Während der 1960er Jahre glaubte eine Mehrheit der US-Amerikaner nicht, das Apollo-Programm sei die Kosten wert, mit der einzigen Ausnahme einer Umfrage, die zur Zeit der Mondlandung von Apollo 11 im Juli 1969 durchgeführt wurde.« Im Lauf des gesamten Jahrzehnts seien 45 bis 60 Prozent der US-Bevölkerung der Meinung gewesen, die Regierung gebe zu viel für die Raumfahrt aus. »Das deutet auf einen Mangel an Engagement für die Agenda hin.«

Entwicklungen für die Erde auf der Erde

Wenn Vertreter von Raumfahrtagenturen gefragt werden, weshalb man sich für die Erforschung des Weltraums interessieren sollte, antworten sie oft, es sei zum Nutzen der Menschheit. Manchmal zitieren sie Nebenprodukte, die ihren Weg zu alltäglichen Anwendungen finden, beispielsweise die Verbesserung der Laseraugenchirurgie durch Innovationen bei Teleskopspiegeln. Für die Kommunikationsexpertin und NASA-Beraterin Linda Billings ist dieses Argument jedoch nicht stichhaltig. Wenn man an der Förderung einer Technologie interessiert sei, schlägt sie vor, direkt in den privaten Sektor zu investieren – anstatt indirekt über eine Raumfahrtbehörde. Dort dauere die Entwicklung zwangsläufig länger, koste mehr und wäre nicht automatisch auf die irdische Nutzung zugeschnitten. »Meinem Eindruck nach liefert die NASA keine Belege dafür, dass die Besiedlung des Weltraums der Menschheit zugutekommen wird«, urteilt Billings.

Ob die Raumfahrt mit Steuergeldern unterstützt werden sollte, ist laut Brian Patrick Green von der Santa Clara University außerdem eine ethische Frage. Green begann sich für solche Zusammenhänge zu interessieren, als er als Lehrer auf den Marshallinseln arbeitete. Dort haben Atomwaffentests der USA dauerhafte Umwelt- und Gesundheitsschäden verursacht. Heute wird die pazifische Inselgruppe vom Anstieg des Meeresspiegels bedroht, durch den wahrscheinlich große Teile der Infrastruktur überschwemmt, die Küsten erodiert und die nutzbaren Landflächen schrumpfen werden. »Das hat mein Interesse an den gesellschaftlichen Auswirkungen der Technologie geweckt«, sagt er.

Die womöglich wichtigste ethische Frage in der Raumfahrt ist die nach dem Warum: Was erreichen wir damit? Greens eigene vage Antwort lautet: »Es verdeutlicht unsere Handlungsfähigkeit – dass wir, wenn wir uns wirklich anstrengen, Ziele tatsächlich erreichen können. Es bringt Menschen zusammen.« Diese eher philosophischen Vorteile müssen jedoch gegen konkrete Kosten abgewogen werden. Ob es nun um sonstige Raumfahrtprojekte wie Erdüberwachung oder Sonden zu anderen Himmelskörpern geht oder um irdische Belange wie den Bau von bezahlbarem Wohnraum – viele Vorhaben können nicht stattfinden, wenn das Geld zum Mond, zum Mars oder nach Alpha Centauri fließt.

Selbst wenn ein Astronaut eine solche Mission übersteht, stellt sich die Frage, was für eine Art Existenz er dabei führt

Dazu kommt Green zufolge eine weitere Frage: »Sollten wir wirklich Menschen dorthin schicken?« Über das erhebliche Risiko für Krebs und weitere körperliche Schäden hinaus lauern im All ständig tödliche Gefahren. Und selbst wenn ein Astronaut eine solche Mission übersteht, stellt sich die Frage, was für eine Art Existenz er dabei führt. »Es ist eine Sache, einfach nur zu überleben«, wirft Green ein. »Es ist eine ganz andere, sein Dasein tatsächlich zu genießen. Wird der Mars zum Äquivalent einer Folterkammer?«

Außerdem müssen wir die Risiken für die Himmelskörper selbst berücksichtigen, und zwar sowohl für die, zu denen Menschen reisen, als auch für unsere Heimat, sofern es denn ein Rückfahrticket für die Entdecker gibt. So könnte der Mars durch Mikroorganismen kontaminiert werden, die sich bereits bei robotischen Missionen nur mit großem Aufwand und nie vollständig von den Komponenten entfernen lassen. Und wenn es irgendwo auf den anderen Welten unentdecktes Leben gibt, könnten extraterrestrische Mikroben mit den Astronauten oder der Ausrüstung zurückkehren – ein Risiko, das als Rückwärtskontamination bezeichnet wird.

© NASA/USGS (Ausschnitt) Valles Marineris | Das gigantische Grabensystem auf dem Mars entstand wohl nicht durch Wasser, wie früher vermutet wurde. Dennoch könnte es auf dem Mars einst Ozeane gegeben haben, in denen sich Leben entwickelte und sich in Nischen möglicherweise bis heute hält. Menschen könnten etwaige Mars-Ökosysteme kontaminieren – oder umgekehrt.

Fragwürdige Pionierromantik

Der Sciencefiction-Experte Gary Westfahl äußert grundsätzliche Zweifel am Wertegerüst, das hinter solchen Unternehmungen steht. In seinen umfangreichen Analysen des Genres ist er zu der Überzeugung gelangt, dass Sciencefiction-Utopien einer fehlerhaften Logik und Motivation unterliegen. 1997 veröffentlichte er den viel beachteten Essay »The Case against Space«. Über den Anstoß dazu berichtet er: »Ich stieß wieder und wieder auf dasselbe Argument: Die Raumfahrt ist das Schicksal der Menschheit.« Astronauten werden oft als mutiger dargestellt als diejenigen, die auf ihrem Heimatplaneten bleiben; sie sind diejenigen, die zivilisatorische Entwicklungen vorantreiben. »Aus philosophischer Perspektive wollte ich der Behauptung widersprechen, Entdecker seien die Besten und Klügsten der Menschheit und Fortschritt könne nur durch kühne Vorstöße in unbekanntes Gebiet erreicht werden«, resümiert Westfahl. Schließlich verbringen viele intelligente und produktive (ganz zu schweigen von glücklichen) Menschen ihr Leben nicht mit Davonlaufen. In seinem Beitrag erkannte er »keinen Zusammenhang zwischen Reisetätigkeit und Tugendhaftigkeit«. Im Gegenteil. Er schrieb: »Die Geschichte unserer Spezies deutet stark darauf hin, dass Fortschritt auf einem stabilen Leben auf der Erde basiert und dass ein umfangreiches Programm für einen Aufbruch in den Weltraum zu einer neuen Periode der menschlichen Stagnation führen wird.«

© ESA – P. Carril / Artist impression of a Moon Base concept (Ausschnitt) Konzept einer Mondbasis | Die Illustration zeigt mögliche Konstruktionen für einen dauerhaften Aufenthalt von Menschen auf dem Mond mit Solarzellen zur Energieversorgung, Gewächshäusern für Nahrungsmittel sowie Wohnbereichen, die von Hügeln aus Mondgestein gegen kosmische Strahlung und Einschläge kleiner Meteoriten geschützt werden.

In gewisser Weise steckt hinter der Raumfahrt zum Teil sogar ein Wunsch nach einem einfacheren Leben. Astronauten müssen bloß mit wenigen Menschen auskommen – eine geradezu dörfliche Lebensart. Sie müssen sich mit den Vorräten in der Nähe begnügen oder sich selbst versorgen, so wie es vor den Zeiten von Supermärkten und Internetbestellungen üblich war. Die Kommunikation mit Personen außerhalb ihres unmittelbaren Umfelds ist mühsam. Ihr Arbeitstag folgt einem strengen, aber überschaubaren und vorgeschriebenen Ablauf. Alles ist ein Kampf; es gibt keine Annehmlichkeiten. Anders als in einer modernen, digital vernetzten Umgebung zerstreut sich ihre Aufmerksamkeit nicht in viele Richtungen – sie sind auf die Gegenwart fokussiert.

So fühlte sich zumindest die Analog-Astronautin Ashley Kowalski aus Moskau während des Projekts SIRIUS-21. Zusammen mit einer internationalen Crew verbrachte sie im Rahmen einer gemeinsam von den USA und Russland simulierten Mondmission die Zeit zwischen November 2021 und Juli 2022 in einem abgeschlossenen Gebäudekomplex. Kowalskis Vortrag auf der Analog Astronaut Conference in der Biosphäre 2 trug den Titel »Only Eight Months«. Das Ziel dieser acht Monate war es, die medizinischen und psychischen Auswirkungen der Isolation zu untersuchen. Alle aus dem Team nahmen regelmäßig Blut-, Kot- und Hautproben, um Daten über ihren Stress, ihre Stoffwechselfunktionen und immunologische Veränderungen zu liefern. Ein weiterer Teil des Programms waren psychologische Tests, um die Zeitwahrnehmung, die kognitiven Fähigkeiten sowie Veränderungen bei den zwischenmenschlichen Beziehungen zu untersuchen. Auf dem Speiseplan stand Astronautennahrung: Pizza und Burger gab es nur in Tuben. Kowalski drückte die Paste in rehydrierte Suppe und machte die Mahlzeiten so herzhafter. Ein Gewächshaus lieferte etwas Salat zur Abwechslung – alle drei Wochen eine Schüssel voll, die sie sich zu sechst teilen mussten.

Natürlich vermisste Ashley Kowalski Freiheit, ordentliches Essen und Freunde. Doch die eigentliche Herausforderung bestand für sie darin, nach der Isolation in die reale Welt zurückzukehren: »Ein Wiedereintritt nicht etwa in die Atmosphäre, sondern auf den Planeten.« Sie hatte verlernt, mit Gesellschaft, Hobbys oder normaler Arbeit umzugehen. Plötzlich kamen Anfragen nicht mehr nur von der Missionskontrolle, sondern von vielen verschiedenen Seiten. In der Fragerunde nach dem Vortrag bedankte sich Tara Sweeney, eine Geologin aus dem Publikum, bei Kowalski dafür, dass sie über diese Erfahrungen gesprochen hatte. Sweeney war gerade von einer langen Forschungsreise in der Antarktis zurückgekehrt und wusste nicht so recht, wie sie sich wieder in das Leben an einem gastfreundlicheren Ort eingliedern sollte. So sehr beide das gewohnte Leben vermisst hatten, so schwer fiel es ihnen, es wieder aufzunehmen.

Dennoch herrschte bei der Veranstaltung weiter Optimismus vor. Einmal fragte die Konferenzinitiatorin Sian Proctor, die 2021 Pilotin beim ersten weltraumtouristischen Orbitalflug des Unternehmens SpaceX war: »Wie geht es weiter?« Sofort zeigten die Anwesenden nach oben und sagten: »Zum Mond!«