Schleifenquantengravitation: Das Ende der Zeit

Hier hat sich gezeigt, dass nicht nur die Singularität verschwindet – sondern auch die Zeit selbst. Die Dichte am Urknall ist den Modellen zufolge so riesig, dass das Konzept der Zeit darin keinen Platz findet, selbst wenn die Dichte endlich bleibt. Das Universum bei hoher Dichte ist dann immer noch vierdimensional, besitzt aber vier Raumdimensionen und keine Zeitdimension mehr. In diesem Fall enthalten die Symmetrietransformationen nur räumliche Winkel, Geschwindigkeiten ändern sich nicht mehr.

Anders als in der allgemeinen Relativitätstheorie hätte das Universum also keine zeitliche Grenze, an der die mathematische Beschreibung abbricht. Trotzdem besitzt die Zeit einen Anfang. Sie entstand gewissermaßen, als die Dichte des Universums niedrig genug war, um eine Zeitdimension zu verwirklichen. Dieser Entstehungsprozess kann sich nicht in der Zeit abspielen; er lässt sich nur mathematisch verstehen. In diesem Punkt berühren sich der vierdimensionale Raum und die Raumzeit, wobei in einer Richtung der Raum kontinuierlich in Zeit übergeht.

Wenn es während des Urknalls keine Zeitdimension gibt, kann man nicht von einem Vorgängeruniversum sprechen, aus dem sich unser expandierendes Weltall entwickelte. Dennoch könnte es indirekte Hinweise auf eine Welt vor dem Urknall geben, beispielsweise durch Tunnelprozesse. Dieses quantenmechanische Phänomen erlaubt es Teilchen, in eigentlich unerreichbare Bereiche vorzudringen. Auf diese Art könnten Objekte aus dem Vorläufer des Universums in unser heutiges gelangt sein und Spuren hinterlassen haben.