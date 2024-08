Mpox: Wie gefährlich die neue Affenpocken-Variante wirklich ist

Klade Ib dagegen ist vermutlich etwas ansteckender als der Vorgänger von 2022, es ist eine viel größere Bandbreite von Personen betroffen. Zwar scheint die sexuelle Übertragung hier ebenfalls eine Rolle zu spielen, doch es dominieren Infektionen zwischen heterosexuellen Paaren – viele Betroffene sind laut Daten der kongolesischen Gesundheitsbehörden Sexarbeiterinnen. Zusätzlich scheinen andere Übertragungswege eine Rolle zu spielen, zum Beispiel Ansteckungen im Haushalt und sogar zwischen Schulkindern.

Für ein ansteckenderes Virus spricht auch, dass sich Klade Ib vermutlich bereits stärker verbreitet hat als Klade IIb zum gleichen Zeitpunkt der Entwicklung. Letztere entstand zwar nach derzeitigem Kenntnisstand bereits um das Jahr 2014 in Westafrika, aber es dauerte bis 2017, bis die Epidemie Aufmerksamkeit erregte. Selbst wenn die Daten über die frühe Ausbreitung sehr unsicher sind, zeigen Zahlen aus Nigeria, wie klein der Ausbruch war. Ein Team um die Epidemiologin Adesola Yinka-Ogunleye verzeichnete zwischen September 2017 und September 2018 exakt 122 Mpox-Infektionen mit insgesamt sieben Toten.

Dagegen vermeldete die DR Kongo für den Zeitraum zwischen Januar 2023 und April 2024 beinahe 20 000 Verdachtsfälle auf Klade-I-Affenpocken, viele davon in Regionen, in denen die Krankheit bisher nicht vorkam. Zuletzt entdeckte man die Krankheit in Sammellagern für Vertriebene. Mehr als 1000 Menschen sind mutmaßlich bereits an der Krankheit gestorben. Drei Viertel der Opfer waren jünger als 15 Jahre. Besonders gefährdet sind kleine Kinder: Im Alter von unter einem Jahr sterben sie viermal so oft wie 15-Jährige.

Regional ist der Ausbruch ein großes Problem

Allerdings sind solche Angaben sehr unsicher, denn die Daten sind wegen der schlechten Gesundheitsinfrastruktur in der DR Kongo lückenhaft. Deswegen können selbst Fachleute nur sehr schwer einschätzen, wie groß die Gefahr durch Klade Ib wirklich ist. »»Es gibt vermutlich viel mehr Infizierte als wir wissen. Und die Situation ist sogar noch komplizierter, denn die Region um die großen Seen ist enorm dicht besiedelt und die Bevölkerung sehr mobil auch über Landesgrenzen hinweg«, sagt Calvignac-Spencer.

Die Situation ist jedenfalls kritisch genug, dass die WHO am 25. Juni 2024 vor der neuen Virusvariante warnte und dazu aufrief, ihre Ausbreitung in der Region zu bekämpfen. Es bestehe die Gefahr, dass sie in andere Länder überspringe. Das wäre eine weitere Parallele zum globalen Ausbruch von Klade IIb. Die Epidemie in Nigeria von 2017 wurde international so lange ignoriert, bis die ersten Fälle außerhalb Afrikas auftraten. Da jedoch war es bereits zu spät. Bis heute verbreitet sich Klade IIb weltweit, zuletzt starben in Südafrika drei Menschen an dem Virus.

»Ärztinnen und Ärzte wissen, wie Mpox aussieht, und die Gesundheitssysteme haben ihre Überwachung der Krankheit verbessert« Sébastien Calvignac-Spencer, Helmholtz-Institut für One Health

Aus Sicht von Calvignac-Spencer ist es aber unwahrscheinlich, dass sich Klade Ib bei einem internationalen Ausbruch ebenso rasant verbreiten wird wie Klade IIb im Jahr 2022. »Der internationale Ausbruch ist gerade mal zwei Jahre her, so dass man ähnliche Ausbrüche schnell identifizieren sollte. Ärztinnen und Ärzte wissen, wie Mpox aussieht, und die Gesundheitssysteme haben ihre Überwachung der Krankheit verbessert«, erklärt er. »Ein Problem ist, dass Klade Ib mutmaßlich gefährlicher ist.« Es sei nicht klar, wie sich das in Regionen mit besseren Gesundheitssystemen auspräge, sagt er. »Aber wir sollten international besser vorbereitet sein als beim letzten Mal.«