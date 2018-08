Orang-Utans planen voraus

Männliche Orang-Utans mit Backenwülsten geben mehrmals am Tag bestimmte Rufe von sich, die bis zu einen Kilometer weit hörbar sind. Daran können sich andere Orang-Utans orientieren und sich zu dem Tier hin- oder davon wegbewegen. Weibchen bleiben dann in der Nähe des dominanten Tiers oder gehen ihm aus dem Weg. Andere Männchen können ein Zusammentreffen so ebenfalls vermeiden oder aktiv suchen. Diese Rufe kündigen außerdem die geplante Wanderrichtung des Sumatra-Orang-Utans an – und das sogar eine Nacht im Voraus. Vor dem Schlafengehen drehen sie sich in die am nächsten Tag angestrebte Richtung und stoßen einen letzten Ruf für diesen Tag aus. Am Morgen bewegen sie sich dann meist dorthin. Ändern sie ihre Pläne, geben sie das mit einem spontanen neuen Ruf bekannt. Auch bei Problemlösungsaufgaben planen sie: Sie nehmen die Werkzeuge mit, die sie zur Lösung der Aufgabe bis zu 14 Stunden später benötigen.

Werkzeuge nutzen sie geschickt

Orang-Utans sind ebenfalls geschickte Werkzeugnutzer. Sie knacken Neesia-Früchte und Termitenbauten mit Stöcken, angeln Insekten sowie Honig aus Baumlöchern und nutzen Blätterklumpen als eine Art Schwamm, um an Wasser zu gelangen. Ihr Werkzeuggebrauch geht jedoch über die reine Nahrungs- und Wasserbeschaffung hinaus. Sie nutzen Äste als Mückenklatsche, schützen ihre Hände mit Blättern, wenn sie stachelige Früchte transportieren, und basteln sich einen Regenschirm aus großen Blättern. Viele dieser Verhaltensweisen lernen sie wohl von ihren Artgenossen. Diese erstaunlichen Verhaltensweisen sind unter den Orang-Utans auf Sumatra stärker verbreitet als unter denen auf Borneo, die in geringerer Dichte leben und weniger sozial sind. Orang-Utans können sich aber auch von Menschen etwas abschauen. Das zeigen die Orang-Utans in der Auffangstation von Camp Leakey auf Borneo: Sie waschen sich mit Seife, können ein kleines Boot und eine Säge bedienen.