Die fabelhafte Welt der Mathematik: Das ewige Geheimnis der Physik

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Fachleute einen unkalkulierbaren Phasenübergang vorfinden. Bereits 2021 beschrieb Cubitt mit zwei weiteren Kollegen ein physikalisches System, dessen Übergänge nicht vorhersagbar sind. Allerdings gab es in diesem Fall unendlich viele Phasenübergänge: »Die unberechenbaren Regionen sind zufällig und nicht vorhersehbar verteilt und wechseln sich unendlich oft ab«, führen die Fachleute in ihrer neuesten Publikation aus. Solche Situationen treten in der Natur nicht auf. Daher fragten sich die Forscher, ob Unberechenbarkeiten auch in realistischen Systemen erscheinen können. Und wie sie herausfanden, ist das durchaus der Fall.

Cubitt und seine Kollegen untersuchten dafür ein recht einfach wirkendes System: mehrere Teilchen, die auf einem endlichen quadratischen Gitter angeordnet sind und jeweils mit ihren nächsten Nachbarn wechselwirken. Solche Modelle werden meist herangezogen, um Festkörper zu beschreiben. Denn deren Atome sind in einer regelmäßigen Struktur angeordnet, und ihre Elektronen können mit denen der unmittelbar umgebenden Atome interagieren. Die Stärke der Wechselwirkung zwischen den Elektronen hängt in Cubitts Modell von einem Parameter φ ab – je größer φ, desto stärker stoßen sich die Teilchen in den Atomhüllen ab.

Ist die Abstoßung φ klein, dann sind die äußeren Elektronen beweglich: Sie können zwischen den Atomrümpfen hin und her springen. Je stärker φ ist, desto mehr frieren die Elektronen auf ihren Plätzen ein. Dieses unterschiedliche Verhalten macht sich auch in der Energie des Systems bemerkbar. Dazu kann man sich den Grundzustand (die niedrigste Gesamtenergie) und den nächsthöheren Energiezustand anschauen. Falls φ sehr klein ist, kann die Gesamtenergie des Systems kontinuierlich wachsen. Das führt dazu, dass das System problemlos Strom leitet. Für große Werte von φ ist das hingegen anders. In diesem Fall wächst die Energie nur schrittweise an. Zwischen dem Grundzustand und dem ersten angeregten Zustand klafft eine Lücke. In diesem Fall wäre – je nach Größe der Lücke – das System ein Halbleiter oder ein Isolator.

So weit ist das System nicht ungewöhnlich. Physikerinnen und Physiker haben bereits Tausende solcher Modelle erstellt, um alle möglichen Feststoffe und Kristalle zu beschreiben. Da das von Cubitt und seinen Kollegen beschriebene System jedoch zwei verschiedene Verhaltensweisen aufzeigt, muss es einen Übergang zwischen der leitenden und der isolierenden Phase geben. Sprich: Es gibt einen Wert von φ, ab dem das Energiespektrum des Systems plötzlich eine Lücke erhält.