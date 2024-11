Die fabelhafte Welt der Mathematik: Schokolinsen sorgten für eine mathematische Überraschung

Hales' Experiment sah Chaikin als geeignete Aufgabe für seinen damaligen Studenten Evan Variano an. Denn solche Prozesse spielen in der Festkörper- und Materialphysik eine wichtige Rolle. Gerade amorphe Festkörper wie Glase oder granulare Stoffe setzen sich aus kleinen Bestandteilen zusammen, die sich scheinbar zufällig anordnen und in verschiedenen Phasen (fest und flüssig zum Beispiel) existieren. Deshalb sollte Variano für eine Abschlussarbeit versuchen, die frühen Ergebnisse von Hales zu reproduzieren.

© bunsview / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Gestapelte Kanonenkugeln | Die keplersche Vermutung geht auf die Frage zurück, wie man Kanonenkugeln möglichst platzsparend stapeln kann.

Der Student machte sich also an die Arbeit, schüttete Erbsen in Behältnisse und übergoss sie mit Wasser – ganz so, wie Hales es beschrieben hatte. Doch die Erbsen schwollen durch die Flüssigkeit nicht an. Wie Chaikin später herausfand, werden die Hülsenfrüchte inzwischen so gezüchtet, dass sie nicht aufquellen. Also musste sich der Professor nach einer alternativen Aufgabe für seinen Studenten umsehen. Und da erinnerte er sich an einen Scherz, den sich seine Arbeitsgruppe mit ihm erlaubt hatte.

Chaikins Labor war an der Universität für die ungezwungene Stimmung und Streiche bekannt. An einem Wochenende hatten die Studierenden die Türen zum Labor durch Ziegelsteine ersetzt; am Tag der Geburt von Chaikins erster Tochter hatten sie das Labor vollständig mit Luftballons gefüllt; und irgendwann hatten sie die Elektrik im Büro so eingestellt, dass sich die Beleuchtung ausschaltete, sobald jemand das Telefon abnahm. Und dann war da der Tag, an dem die Studentinnen und Studenten ein 200-Liter-Fass voller M&M's-Schokolinsen in Chaikins Büro schmuggelten, weil es sich dabei um die Lieblingssüßigkeit ihres Professors handelte, der sie leidenschaftlich gern zu seinem Mittagessen aß. Dieses Fass inspirierte Chaikin zu einer neuen Forschungsarbeit für Variano.