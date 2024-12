Springers Einwürfe: Wie Liebe blind macht

Der als komplexes Wechselspiel von Dopamin und Serotonin entschlüsselte hirnphysiologische Mechanismus wirkt sich, so ein Fazit der Studie, keineswegs nur bei Taufliegen aus. Er steckt in ähnlicher Weise auch bei Säugetieren hinter dem Widerstreit von Liebessehnsucht und Todesgefahr.

Selbst in der menschlichen Kultur ist der Zusammenhang von Liebe und Tod ein häufiges Thema. Der antike Dichter Ovid erzählt vom tragischen Ende des Liebespaars Pyramus und Thisbe, das Shakespeare parodistisch in seinem Sommernachtstraum rekapituliert, nur um es auch als ernstes Vorbild für die Tragödie von Romeo und Julia zu verwenden. Stets werden Liebende geschildert, die lieber in den Tod gehen, als auf ihre Liebe zu verzichten. Auch Tristan und Isolde bilden ein tragisches Paar – wobei allerdings in Richard Wagners Oper die Frau überlebt; ihr »Liebestod« ist eher eine Chiffre sexueller Erfüllung.

Das wirft die in der Forschung unterbelichtete Frage auf, was eigentlich im weiblichen Gehirn bei sexueller Aktivität vorgeht. Auch die Partnerin muss Selbsterhaltung und Paarungserfolg gegeneinander abwägen; noch dazu ist ihre Investition in die Fortpflanzung alles in allem ungleich höher. Das Bild vom aktiven Verführer, der sein passives Weibchen schwängert, ist jedenfalls unvollständig, wenn nicht grundfalsch.