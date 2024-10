Springers Einwürfe: Auch KI kann irren

Physiker und Schriftsteller Michael Springer diesen und anderen Fragen am Rande des aktuellen Wissenschaftsgeschehens nach. Seit 2005 erscheint Ist die Energiewende sauber durchgerechnet? Kann die Forschung wirklich die Zukunft voraussagen? Und widerspricht die Quantenphysik sich selbst? In seinen Kommentaren geht derdiesen und anderen Fragen am Rande des aktuellen Wissenschaftsgeschehens nach. Seit 2005 erscheint seine Kolumne »Springers Einwürfe«

Ob in Teilchenphysik oder Kernfusionsforschung, ob in Biologie oder Medizin, bei Klimaprognosen oder Modellen sozialen Verhaltens: Ohne künstliche Intelligenz geht anscheinend gar nichts mehr. Ein Artikel, der sich brüstet, das verwendete KI-System mit riesigen Datenmengen trainiert zu haben, kann darauf zählen, dass die präsentierten Resultate besondere Beachtung finden.

Doch je universeller KI und maschinelles Lernen (ML) den Erkenntnisprozess prägen, desto häufiger kommt es vor, dass die Aussagen der künstlich intelligenten und maschinell belehrten Modelle näherer Überprüfung nicht standhalten. Droht der KI-gestützten Forschung am Ende eine Reproduktionskrise?

Kritiker warnen davor, den lernfähigen Algorithmen das fachliche Schlussfolgern zu überlassen, als glichen sie autonom agierenden Forschern. Der US-amerikanische Physiker und Publizist Mark Buchanan erinnert daran, dass die Wissenschaft eine soziale Aktivität ist, deren Erfolg von der Interaktion und der gegenseitigen Kritik der Forschenden abhängt. Diesen Austausch an das maschinelle Lernen digitaler Apparate zu delegieren, sei ein riskantes Spiel.