Ernährung: Was sollen wir essen?

Eine weitere Fehlerquelle ist der so genannte Publikations-Bias: Studien, die zu interessanten Ergebnissen kommen, werden eher veröffentlicht als solche, die es nicht tun. Wenn sich also zum Beispiel zwei Untersuchungen mit rotem Fleisch und Krebs befassen und nur eine davon auf einen Zusammenhang stößt, so ist es wahrscheinlicher, dass diese Arbeit veröffentlicht wird.

»Die Öffentlichkeit wird durch das ständige Hin und Her der Ratschläge so müde, dass sie allgemein das Vertrauen in die Wissenschaft verliert« (Vinay Prasad, Oregon Health and Science University)

Diese Verzerrung tritt in fast jeder Phase des langen Prozesses auf: von den ersten Forschungsexperimenten über die Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift bis hin zu Nachrichtenberichten. »Was Sie in den Abendnachrichten sehen, ist das Endergebnis eines Systems, in dem jeder dazu angeregt wird, ein positives Ergebnis zu erzielen«, sagt Vinay Prasad von der Oregon Health and Science University. Prasad ist Onkologe und konnte in seinen Untersuchungen zeigen, dass die Wirkung mancher Krebsmedikamente nicht gut genug belegt ist. Die Ernährungswissenschaft sei allerdings in einem schlechteren Zustand als sein eigenes Fachgebiet. »Und sie scheint sich nicht verbessern zu wollen.«

Es ist unmöglich, zu sagen, wie stark Störfaktoren und Publikations-Bias die Forschung verfälschen. Aber das Problem sei groß genug, um jeglicher Ernährungsberatung gegenüber skeptisch zu sein, sagt der Datenwissenschaftler John Ioannidis von der Stanford University in Kalifornien. In seinen Augen müssen Ernährungsforscher die guten Forschungspraktiken, die anderswo bereits angewendet werden, übernehmen: beispielsweise die Vorregistrierung aller Studien, einschließlich der Angabe, welche Störfaktoren herausgerechnet werden sollen. Das könne verhindern, dass sich die Autoren die Rosinen aus den Ergebnissen herauspicken. Prasad geht sogar noch weiter und fordert, Beobachtungsstudien sollten vorerst eingestellt werden, bis die Probleme behoben sind. »Die Öffentlichkeit wird durch das ständige Hin und Her der Ratschläge so müde, dass sie allgemein das Vertrauen in die Wissenschaft verliert.«

Wenn es überhaupt randomisierte Studien gibt, sind die Ergebnisse ernüchternd

Von den rund eine Million Artikeln, die in der Ernährungswissenschaft veröffentlicht wurden, sei nur ein winziger Bruchteil – vielleicht ein paar hundert – große, qualitativ hochwertige, randomisierte Studien, sagt Ioannidis. Der Rest umfasse hauptsächlich Beobachtungsstudien, kleine oder schlecht gestaltete Studien, Meinungsstücke oder Rezensionen, die die Ergebnisse anderer Arbeiten inklusive all ihrer möglichen Fehler zusammenfassen. Auf dieser Art von Arbeit basieren selbst nationale Ernährungsrichtlinien.

Und was finden die wenigen hundert ausreichend großen, randomisierten Studien? Jetzt kommt der Clou: Werden Ernährungsempfehlungen, die auf Grund von Beobachtungsstudien getroffen wurden, gründlich getestet, gelingt es fast nie, die Lebenszeit eines Menschen zu verlängern. Die Studien finden entweder keinen oder einen viel kleineren Effekt als die Beobachtungsstudien – so klein, dass er praktisch bedeutungslos ist.

So deuten etwa viele Beobachtungsstudien darauf hin, dass die Einnahme verschiedener Vitaminpräparate der Gesundheit zuträglich ist. Doch in großen, randomisierten Studien, die diese These überprüfen sollten, hatten die Pillen entweder keine Wirkung oder ließen die Konsumenten sogar früher sterben. Dasselbe gilt für Fischölpräparate. Auch sie haben klinischen Studien zufolge keinen nachweislichen Nutzen, obwohl Dutzende von Beobachtungsstudien das Gegenteil behaupten. Dennoch wird der Bevölkerung in vielen Ländern einschließlich Australien, Großbritannien und den USA immer noch geraten, regelmäßig öligen Fisch zu essen.

Selbst die Dreh- und Angelpunkte der heutigen Ernährungsberatung führen nicht zu eindeutigen Vorteilen, wenn sie auf den Prüfstand gestellt werden. »Es gibt keine randomisierten, kontrollierten Studien, in denen Vollkorn, Obst und Gemüse oder Ballaststoffe die Sterblichkeit, das Risiko für Herzinfarkte oder die Krebsrate beeinflussen«, sagt Levy.

Gleiches gilt für den Verzehr der Vollkornvarianten von Lebensmitteln wie Brot, Nudeln und Reis, die auf Grund ihres höheren Ballaststoffgehalts empfohlen werden. Der aussagekräftigste Hinweis, den uns randomisierte Studien hier geben, ist, dass eine bestimmte Art von Ballaststoffen – Beta-Glucan –, die in Hafer vorkommt, kleine Verbesserungen des Blutdrucks und des Cholesterinspiegels bewirkt. Allerdings sind diese Effekte so gering, dass unklar ist, ob sie jemandem vor einem Herzinfarkt schützen würden. Zudem müsste man, um die Wirkung zu erreichen, etwa drei Schalen Haferbrei pro Tag essen – woran die meisten Menschen wohl schwer zu schlucken hätten.

Zahlreiche nationale Richtlinien besagen, dass wir Herzinfarkte verhindern können, indem wir gesättigte Fettsäuren meiden, welche hauptsächlich in rotem Fleisch und Milchprodukten enthalten sind. Doch auch hier habe keine einzige randomisierte Studie gezeigt, dass dies Leben rettet, sagt Susan Jebb von der University of Oxford, eine der renommiertesten Ernährungsforscherinnen Großbritanniens. Das Problem sei, dass Studien in der Regel nicht lange genug andauern, sagt sie. Bis eine bestimmte Ernährung die Gesundheit tatsächlich beeinflusst, vergingen jedoch Jahre. »Und die Leute halten sich nicht unbedingt an die empfohlene Diät.«

Immerhin habe der Verzicht auf gesättigte Fettsäuren in manchen Studien zumindest den Cholesterinspiegel so verändert, dass ein Herzinfarkt theoretisch verhindert werden könnte, sagt Jebb. Trotzdem widersprechen sich die Ergebnisse verschiedener Tests. Auch Metaanalysen, die die Ergebnisse mehrerer Studien kombinieren, um ein möglichst stimmiges Gesamtbild zu erhalten, helfen nicht weiter. Eine solche Metaanalyse kommt zu dem Schluss, dass es gut für unseren Cholesterinspiegel ist, gesättigte Fettsäuren durch ungesättigte zu ersetzen. Eine andere kommt zu dem Ergebnis, dass dies nichts bewirkt. Hinzu kommt, dass wir überhaupt nicht genau wissen, wie Cholesterin unsere Arterien beeinflusst – was es zu einem unzuverlässigen Marker für die Herzgesundheit macht.

Welche Ernährungsform ist die richtige?

Und dann ist da noch der »Low-Carb«-Hype. Einige Studien zeigen, dass Menschen abnehmen und Diabetes abwenden können, indem sie wenig Kohlenhydrate, aber viele gesättigte Fettsäuren zu sich nehmen. Und entgegen dem, was offizielle Ernährungsrichtlinien behaupten, erhöht diese Ernährung nicht einmal den Cholesterinspiegel. Allerdings ist nicht bekannt, ob der Ansatz für Menschen, die genetisch bedingt einen hohen Cholesterinspiegel haben, empfehlenswert ist. Außerdem sollte man bedenken, dass bislang keine Studie beweist, dass wenig Kohlenhydrate zu essen das Leben mehr verlängert als traditionelle, fettarme Diäten. Kohlenhydratarm zu essen, ist nicht der einzige Weg, um Gewicht zu verlieren oder Diabetes zu kontrollieren. Man kann dasselbe auch mit Hilfe einer fettarmen Ernährung erreichen. Deshalb werden Experten uns in einer Woche kohlenhydratarme Ernährung empfehlen, und in der nächsten werden wieder andere Wissenschaftler sagen, dass wir Fleisch vermeiden und auf eine fettarme, pflanzliche Ernährung setzen sollen.

Es wäre jedoch unfair, zu behaupten, dass die Ernährungswissenschaft uns nichts gelehrt hat. Es waren Ernährungsforscher, die zeigten, dass schwangere Frauen ihre Babys durch die Einnahme von Folsäurepräparaten vor der Wirbelsäulen- und Rückenmarksfehlbildung Spina bifida schützen können. Zudem fanden sie heraus, dass Menschen ihren zu hohen Blutdruck senken können, indem sie weniger Salz zu sich nehmen. Interessanterweise wurden die letzten beiden Ergebnisse in randomisierten Studien nachgewiesen. Das zeigt, dass diese machbar sind – sofern es einen echten Effekt zu finden gibt.

Doch diese Erfolge sind schon einige Zeit her. »Die Ernährungswissenschaft hat bei der Behebung von Mangelerscheinungen hervorragende Arbeit geleistet«, sagt Warner. »Aber seit wir genug zu essen haben, gibt uns diese Wissenschaft nicht mehr viele klare Antworten.«

Das bedeutet zwar nicht, dass wir jetzt so viel Kuchen essen können, wie wir wollen. Wer stark übergewichtig ist, belastet Kreislauf und Gelenke. Aber es legt nahe, dass – innerhalb der Grenzen des gesunden Menschenverstands – eine Ernährungsweise ungefähr so gut ist wie jede andere. »Wenn jemand viel zu viel isst, wird es ungesund. Und es gibt eine Grenze, die man nicht unterschreiten darf. Aber wenn Sie alles in Maßen tun, wird es Ihnen gut gehen«, sagt Amy Tuteur, ehemalige Geburtshelferin und Autorin, die ebenfalls die Ernährungsforschung kritisiert.

»Innerhalb der Grenzen des gesunden Menschenverstands ist eine Ernährungsweise ungefähr so gut wie jede andere«

Natürlich gibt es abseits der Gesundheit andere Gründe, sich auf die eine oder andere Art zu ernähren – beispielsweise weil man aus ethischen oder ökologischen Gründen auf Fleisch verzichten möchte. Und niemand braucht eine randomisierte Studie, um zu wissen, dass Ballaststoffe helfen, Verstopfung zu vermeiden.

Ist es wirklich sicher, seinem Bauchgefühl zu folgen? Laut Duane Mellor, einem Sprecher der britischen Ernährungsgesellschaft, wäre dies eine vernünftige Strategie – wären wir heutzutage nicht überall von verlockenden, kalorienreichen Lebensmitteln umgeben. Viele von uns können einfach nicht anders – sie essen viel zu viel. »Wie sollten wir die Industrie regulieren, wenn wir überhaupt keine Lebensmittelrichtlinien hätten?«, fragt er. Mir fällt keine gute Antwort ein.

Ich muss zugeben, dass selbst ich einige Vorurteile habe. Ich freue mich über den Beweis, dass gesättigte Fettsäuren in all den Jahren zu Unrecht verleumdet wurden. Das bedeutet, dass ich unbesorgt Dinge wie rotes Fleisch und Butter essen kann. Dennoch fällt es mir schwer, mich von der Vorstellung zu trennen, dass es gut für mich ist, Vollkornprodukte, Obst und Gemüse zu essen. Ich bemühe mich, viel von diesen Lebensmitteln zu essen – hauptsächlich, weil ich sie mag, oder vielleicht auch, weil ich zur Mittelschicht gehöre. Wahrscheinlich werde ich so weitermachen – auch wenn ich akzeptieren muss, dass es keine gesicherten Beweise dafür gibt, dass das gut ist. Gegen Ideologien bin offenbar auch ich nicht immun.

© New Scientist

http://www.newscientist.com