Teilchenphysik: Seltener Teilchenzerfall könnte auf neue Physik hindeuten

Die Fachleute am NA62-Experiment suchen regelrecht nach der Nadel im Heuhaufen: Nur bei etwa einem von 10 Milliarden Zerfällen geht ein bestimmtes Teilchen namens Kaon in ein Pion und ein Neutrino-Antineutrino-Paar über. Damit zählen solche Ereignisse zu den seltensten Zerfällen der Physik – und sie könnten wertvolle Hinweise auf neue exotische Teilchen liefern, welche die bisherigen theoretischen Beschreibungen der Teilchenphysik erweitern.

Forschende am CERN haben etwa eine Billion Kaon-Zerfälle untersucht und konnten erstmals 51 dieser extrem seltenen Aufspaltungen in Pion und Neutrino-Antineutrino-Paar nachweisen, wie sie in einem Seminar berichteten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um Fehlmessungen handelt, beträgt den Fachleuten zufolge eins zu zehn Millionen – damit haben sie den Gold-Standard von »5σ« statistischer Signifikanz geknackt, ab der eine Entdeckung in der Teilchenphysik als gesichert gilt. »Die Messung macht diesen Kaon-Zerfall zum seltensten je eindeutig nachgewiesenen Zerfall«, sagt die Teilchenphysikerin Cristina Lazzeroni von der University of Birmingham. Und tatsächlich fanden die Forscherinnen und Forscher eine kleine Abweichung von der Theorie: Sie beobachteten eine um etwa 50 Prozent höhere Zerfallsrate als erwartet.

Seit 2016 zeichnen die Fachleute am CERN die Daten aus dem Super Proton Synchrotron (SPS) auf, einem mit knapp sieben Kilometer Umfang verhältnismäßig kleinen Beschleunigerring der europäischen Forschungseinrichtung. Mit den extrem hohen Energien, den der riesige Beschleuniger Large Hadron Collider erzeugt, kann der SPS nicht mithalten, aber das muss er auch nicht. »In der Hochenergiephysik gibt es zwei Möglichkeiten, neue Entdeckungen zu machen«, erklärte der 2018 verstorbene Physiker Ferdinand Hahn in einem Video des CERN. »Die eine besteht darin, zu den größtmöglichen Energien zu gelangen und neue Teilchen zu erzeugen – so, wie der LHC das Higgs-Teilchen entdeckte. Ein anderer Weg besteht darin, sehr seltene Prozesse zu untersuchen.« Letztere Strategie verfolgen die Fachleute am NA62 genannten Experiment.