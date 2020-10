Coronavirus-Mythen: In Deutschland ist noch kein Kind an einer Schutzmaske gestorben

Tatsächlich ergab eine Studie der TU München aus dem Jahr 2005, dass sich unter chirurgischen Masken Kohlendioxid sammeln kann, so dass auch der Gehalt an CO 2 in der Atemluft steigt. Nach Angaben der Deutschen Atemwegsliga ist dies bei den professionellen FFP2- und FFP3-Masken mit Partikelfilter sogar noch ausgeprägter. Allerdings fanden die Forscher in ihrer Studie keine Hinweise darauf, dass dies mit Gesundheitsgefahren verbunden ist. Zum selben Ergebnis kommt eine aktuelle Studie an Patienten mit der Lungenkrankheit COPD. Die Auswirkungen auf die Sauerstoffversorgung seien minimal, selbst wenn es sich für die Betroffenen manchmal anders anfühle.

Kommerziell erhältliche Masken unterliegen zudem einer Normierung, die genau regelt, wie stark der Widerstand beim Ein- und Ausatmen sein darf, heißt es beispielsweise in einem ausführlichen Beitrag im Faktencheck-Magazin »Correctiv«.

Behauptung: »Im Sommer macht Corona Pause.«

Bewertung: Bei vielen Infektionskrankheiten, allen voran der Grippe, kommt es im Sommer zu deutlich weniger Ansteckungen, unter anderem weil die Menschen weniger Zeit im Haus verbringen und warme, feuchte Luft das Virus an der Ausbreitung hindert. Andererseits trifft Sars-CoV-2 auf eine Bevölkerung, in der noch niemand immun ist, so dass auch eine durch den Sommer gebremste Ausbreitung einen Großteil der Bewohner erfassen könnte. Der Rückgang, der in Deutschland zumindest bis Anfang Juli zu beobachten war, ist also wahrscheinlich vor allem den konsequenten Maßnahmen zur sozialen Distanzierung geschuldet, die es unbedingt weiter einzuhalten gilt.

Behauptung: »Wer bestimmte Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, kann sich gegen Covid-19 schützen.«

Bewertung: Das ist falsch. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass Vitamintabletten, Vitalpilze oder Präparate mit beispielsweise Ginseng oder Grüntee das Risiko einer Sars-CoV-2-Infektion senken. Zwar kann ein Vitaminmangel das Immunsystem schwächen und Krankheiten verursachen – etwa Skorbut, wenn Vitamin C fehlt. Solch ein Mangel ist in Deutschland jedoch selten. Anders sieht es mit Vitamin D aus: Viele Menschen in West- und Mitteleuropa sind nicht ausreichend mit dem Vitamin versorgt. Einige Studien deuten darauf hin, dass Vitamin D Erkältungen vorbeugen kann. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt die Einnahme solcher Präparate aber nur, wenn nachweislich ein Mangel vorliegt, weil zu viel auch schaden kann. Ein Überschuss an Vitamin D oder C kann beispielsweise zu Nierensteinen führen.