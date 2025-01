Planetenlauf im Januar: Saturns großer Auftritt vor dem Abtritt

Merkur setzt Anfang Januar seine im Dezember begonnene Abendsichtbarkeit fort. Am Neujahrsmorgen finden wir den –0,4 mag hellen Planeten um 07:40 Uhr MEZ, dem Ende der bürgerlichen Dämmerung, 6,5 Grad hoch genau im Südosten. Bis zum Ende der ersten Januarwoche sinkt seine Horizonthöhe zur gleichen Stunde auf vier Grad. Damit endet seine erste Sichtbarkeit im neuen Jahr. Helle Aufsuchhilfen wie der Mond fehlen leider.

Venus steht am 10. Januar in größter östlicher Elongation: Sie befindet sich an diesem Tag 47,2 Grad von der Sonne entfernt und ist im Januar strahlender Abendplanet. Ihre scheinbare Helligkeit erreicht –4,5 mag. Bei klarem Himmel können Sie versuchen, sie bereits am Taghimmel mit bloßem Auge zu sehen. Am 3. Januar erleichtert die zunehmende Mondsichel das Aufsuchen, die am Abend nur 1,5 Grad südlich der Venus liegt. Am 18. Januar weist Venus ihrerseits den Weg zum 1,1 mag hellen Saturn: Sie wandert im Abstand von zirka zwei Grad nördlich am Ringplaneten vorbei. Im Teleskop erscheint die zur Monatsmitte etwa 25 Bogensekunden große Venusscheibe genau halb beleuchtet. Die Dichotomie, also die Halbphase, erreicht unser Nachbarplanet am 12. Januar. Die zeitliche Differenz von ein bis zwei Tagen zwischen beobachteter und berechneter Phase geht wahrscheinlich auf die Venusatmosphäre zurück und wird als Schröter-Effekt bezeichnet. Zur Venusbeobachtung bleiben ab der Dämmerung ungefähr drei Stunden Zeit: Am 1. Januar geht sie um 20:37 Uhr unter, am 31. um 21:29 Uhr. So gut wie jetzt war Venus im gesamten Jahr 2024 nicht zu sehen!

Mars befindet sich am 16. Januar in Opposition: Wir finden den –1,4 mag hellen Planeten in dieser Nacht 3,4 Grad südöstlich von Pollux, dem hellsten Stern der Zwillinge, und knapp acht Grad von Kastor, dem etwas lichtschwächeren Nachbarstern. Vier Tage zuvor, am 12. Januar, erreicht Mars mit rund 96 Millionen Kilometern seinen geringsten Abstand zur Erde. Das sind nur sechs Millionen Kilometer weniger als bei einer erdfernen Aphelopposition. Mars leuchtet damit mehr als eine ganze Größenklasse schwächer als zu seiner erdnahen Perihelopposition (zuletzt im Juli 2018; siehe SuW 9/2020, S. 68) und erscheint im Teleskop nur 14,6 Bogensekunden groß – zehn Bogensekunden weniger als 2018! Dennoch sollte man diese Opposition nicht auslassen, weil er bei den beiden nächsten in den Jahren 2027 und 2029 sogar noch etwas weiter von der Erde entfernt sein wird. Erst ab der Opposition im Jahr 2031 wird der Rote Planet wieder größer erscheinen als in diesem Jahr. Zum Ausgleich kulminiert Mars in einer Höhe von knapp 65 Grad, was die Chancen auf gutes Seeing verbessert. Wir finden ihn somit praktisch die gesamte Nacht am Himmel; seine Kulminationszeiten verfrühen sich von 01:57 Uhr am Monatsersten auf 23:06 Uhr am 31. Januar. Da Mars eine ähnliche Rotationsdauer hat wie die Erde, wendet er uns in aufeinanderfolgenden Nächten zur jeweils gleichen Uhrzeit in etwa dieselbe Seite zu. Um den Oppositionszeitpunkt ist das gegen Mitternacht die Hemisphäre bei ungefähr 300 Grad areografischer Länge: Dies ist die Marsseite mit der dunklen Hochebene Große Syrte (Syrtis Major) und dem riesigen Hellas-Einschlagbecken (Hellas Planitia). Die Große Syrte sollte schon in kleineren Teleskopen als dunkler Fleck auf der orangefarbenen Marsscheibe zu sehen sein. Bis auf unter 14 Bogenminuten – weniger als seinen halben Winkeldurchmesser – nähert sich der Vollmond dem Mars am Morgen des 14. Januar an. In Nordamerika und Nordafrika sowie über dem Atlantik kommt es sogar zu einer Bedeckung.