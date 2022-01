Selbstbild: Die mentalen Bremsen lösen

Jessica Schleider und John Weisz von der Harvard University zeigten wiederum 2018, dass schon eine einzige Mindset-Intervention die Symptome von Angst und Depression bei Teenagern im Alter von 12 bis 15 Jahren signifikant reduzieren kann. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie erhielten dabei allgemeine Informationen über die Funktionsweise des Gehirns und wurden mit dem Konzept der Neuroplastizität vertraut gemacht – der Fähigkeit des Gehirns, ständig neue neuronale Verknüpfungen zu bilden. Außerdem lernten sie, dass Eigenschaften wie Schüchternheit, Ängstlichkeit oder Traurigkeit das Ergebnis von Gedanken und Gefühlen und damit veränderlich sind. Abschließend schauten sie sich Beispiele an, wie ein dynamisches Selbstbild im täglichen Leben umgesetzt werden kann.

Bereits nach dieser einen Sitzung glaubten die Teilnehmenden eher, auf Gegebenheiten aktiv Einfluss nehmen zu können. So stimmten sie etwa Aussagen wie »Ich kann Freunde finden, wenn ich es wirklich versuche« bereitwilliger zu. Zudem fühlten sie sich besser dafür gerüstet, mit negativen Erlebnissen umzugehen (»Wenn etwas Schlimmes passiert, kann ich einen Blickwinkel einnehmen, der mir dann hilft, damit umzugehen«).

Was die persönliche Entfaltung fördert

Yeager und Dweck zufolge hat unter anderem das Verhalten der Lehrkräfte einen großen Einfluss darauf, welche mentale Grundhaltung Jugendliche an den Tag legen. Die Schülerinnen und Schüler zu ermutigen, sich Herausforderungen zu stellen, ihre Bereitschaft zur Mitarbeit zu wecken und ein Klima des Vertrauens in der Klasse zu schaffen – indem man betont, dass es keine »dummen« Fragen gibt, und daran erinnert, dass Fehler zum Lernprozess dazugehören: All dies sind bewährte Unterrichtsmethoden, die die Entwicklung eines dynamischen Mindsets fördern. Letztlich müsse das Umfeld die Umstellung auf neue Glaubenssätze und das damit einhergehende Verhalten unterstützen, betont Carol Dweck.

Solche Maßnahmen können dabei kaum früh genug beginnen. Denn Kinder entscheiden schon zeitig, welchen Glaubenssätzen sie folgen: »Das kann ich nicht gut« oder eben »Ich werde üben, um mich zu verbessern«. Auch hier spielen Eltern und Pädagogen eine wichtige Rolle. Denkt ein Kind zum Beispiel, es sei nicht begabt, können sie ihm dabei helfen, diesen Glaubenssatz zu entlarven, und es anregen, über sein Scheitern nachzudenken: »Hättest du vielleicht eine andere Strategie anwenden können?« Ebenso wichtig ist es, Kinder zu beruhigen: »Dass du noch nicht alles verinnerlicht hast, ist normal, denn das Thema ist ja ganz neu für dich. Manchmal dauert es eine Weile, bis man das versteht.«

Die Anstrengung mehr wertschätzen als das Ergebnis

1998 identifizierten Carol Dweck und ihre Kollegin Claudia Mueller eine weitere wirksame Stellschraube, um das Mindset von Kindern zu beeinflussen: die Art und Weise, wie sie gelobt werden. Denn nicht jedes Lob ist geeignet, um die Motivation dauerhaft zu fördern. In einem Experiment ließen die beiden Forscherinnen Kinder eine Aufgabe lösen. Danach wurden einige der jungen Teilnehmer von den Wissenschaftlerinnen für ihre Anstrengungen gelobt (»Du musstest hart arbeiten«), während die anderen Lob für ihre Eigenschaften (»Du bist klug«) erhielten. In einem zweiten Schritt legten die Forscherinnen denselben Kindern einen schwierigeren Test vor, an dem viele von ihnen scheiterten, und beobachteten die Reaktionen der Teilnehmer.

Diejenigen, die für ihre Intelligenz gelobt worden waren, stellten nun ihre Kompetenz in Frage: In ihrer Vorstellung hatten sie den ersten Test nur dank ihrer Intelligenz bestanden; das Scheitern im zweiten Test deuteten sie folglich als Beleg für ihre Inkompetenz. Anders sah es bei den Kindern aus, die zuvor für ihre Anstrengungen gelobt worden waren: Sie zeigten nun deutlich mehr Ausdauer, hatten mehr Spaß an den Übungen und erzielten bessere Ergebnisse als die Probandinnen und Probanden der ersten Gruppe. Sie stellten weder ihre Fähigkeiten noch ihr Potenzial in Frage, sondern verstanden ihre Punktzahl lediglich als Indikator für ihren aktuellen Lernstand.