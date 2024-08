US-Raumfahrt: Boeings Starliner fliegt ohne Crew zurück

© NASA / Live news conference on Aug. 24, 2024 (Ausschnitt) Die Chefetage der NASA bei der Pressekonferenz am 24. August 2024 | Von links: NASA Administrator Bill Nelson, stellvertretender NASA-Administrator Jim Free, Stellvertretender NASA-Adminstrator für bemannte Raumfahrtoperationen Ken Bowersox, NASA Commercial Crew Program Manager Steve Stich, NASA ISS-Programm-Managerin Dana Weigel und Norman Knight, NASA-Direktor für Flight Operations.

Um sich Zeit für die Prüfung aller Optionen zu erkaufen, wurde dieser Start zunächst auf den 24. September verschoben. Bei der eingangs erwähnten Pressekonferenz gab Nelson nun bekannt, dass CRS-9 mit nur zwei Besatzungsmitgliedern zur ISS fliegen wird. Die beiden anderen Sitze sind für die Rückkehr von Wilmore und Williams voraussichtlich im Februar 2025 reserviert.

Das ist natürlich, man kann es sich vorstellen, eine Riesenenttäuschung für die ursprünglich vorgesehenen CRS-9-Besatzungsmitglieder, von denen nun zwei zurückbleiben müssen, und das, nachdem sie Jahre für diesen Flug trainiert haben.

Rückkehr der leeren Kapsel um den 6. September

Der nun ganz offiziell für unsicher erklärte Starliner wird seinen Testflug ohne Crew an Bord abschließen, wahrscheinlich um den 6. September herum. Auch hier könnte man sich – so sollte man meinen – nun etwas mehr Zeit für weitere Tests nehmen, doch das ist aus organisatorischen Gründen nicht so ohne Weiteres möglich. Denn ein weiteres Problem und ein Grund, warum man den Starliner so schnell wie möglich loswerden will, besteht darin, dass es am internationalen Teil der ISS nur zwei Docking-Knoten gibt, die ein autonomes Anlegen ermöglichen. Diese beiden sind gerade vom Starliner und dem CRS-8 Crew-Dragon belegt. Damit der CRS-9 Crew-Dragon an der Station anlegen kann, muss somit erst der Starliner weg sein.

© NASA / Butch Wilmore and Suni Williams (Ausschnitt) Die Crew vom Starliner | Butch Wilmore und Suni Williams posieren hier am 13. Juni 2024 im Bereich zwischen der vorderen Luke des Harmony-Moduls der Internationalen Raumstation und dem Starliner-Raumschiff von Boeing.

Läuft dieser Notfallplan wie angekündigt, dann werden Butch und Suni in die normale Crew-Rotation eingebunden und so zu Besatzungsmitgliedern der SpaceX-CRS-9-Crew erklärt. Das würde bedeuten, dass die beiden statt neun Tagen nunmehr etwa 240 Tage an Bord der ISS verbringen müssen.

Das wird die privaten Planungen der beiden ziemlich durcheinanderbringen, denn sicher haben sie nicht damit gerechnet, dass aus einer Kurzzeit-Testmission von einer guten Woche am Ende einer der längsten Weltraumaufenthalte der US-Raumfahrt werden wird. Zumindest für Williams ist das immerhin insofern kein Problem, als sie vor zwölf Jahren schon einmal Kommandantin der ISS war und den Betrieb dort kennt.

Auswirkung auf die US-Präsidentenwahl?

Und um die Sache noch einen Ticken komplizierter zu machen, kommt jetzt auch noch Kamala Harris mit ins Spiel, die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Gegenwärtig ist sie noch Vizepräsidentin der Vereinigen Staaten und in dieser Funktion gleichzeitig Vorsitzende des Nationalen Weltraumrats (National Space Council). Diese Aufgabe fällt traditionell den Vizepräsidenten zu. Bei der NASA erinnert man bis heute gern an Lyndon Johnson, der diese Funktion unter der Präsidentschaft von John F. Kennedy wahrnahm und ein starker und weithin sichtbarer Unterstützer der Raumfahrtbehörde war. Doch ein mögliches Desaster bei der NASA könnte nun auf Harris zurückfallen und ihre Chancen im Wahlkampf beeinträchtigen, und das, obwohl bekannt ist, dass sie für Raumfahrt weder Interesse hat noch irgendein Engagement aufbringt.